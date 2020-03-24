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國軍聯翔操演清晨展開 結合區域情勢動員戰機升空攔截

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
空軍麻雀飛彈執行聯合防空作戰任務，守護重要設施。圖／軍聞社
空軍麻雀飛彈執行聯合防空作戰任務，守護重要設施。圖／軍聞社

國軍全島各防空飛彈部隊昨起展開野戰部署，國防部披露，空軍今日清晨展開「聯合防空作戰訓練」的「聯翔操演」，國防部長嚴德發與參謀總長黃曙光分別進入衡山指揮所、空軍作戰指揮部，指導戰備作為，戰機升空模擬攔截敵機，進行防空反制演練。

近期共機藉由訓練頻繁擾我空防，嚴德發上午表示，面對當前敵情威脅及區域情勢，國軍聯戰訓練想定應結合實際狀況，研擬適合的戰術戰法，靈活磨練及驗證戰備應變能力，有效提升國軍戰力，堅定捍衛台海領空安全。

國防部表示，「聯合防空作戰訓練」是國軍執行全島制敵及反空襲的重要訓練，由國軍聯合作戰指揮中心發布狀況，採「分區同時」方式，模擬敵人攻擊我重要陣地，三軍部隊受令後，立即展開反制，整合防空武力及資電戰力，共同執行聯合防空作戰，藉以檢視及強化國軍重要目標防護能力。

國防部表示，操演任務採「實兵不實彈」方式實施，驗證三軍部隊應變計畫及應處程序，以精進聯合防空作戰效能。而國防部披露的畫面顯示，因應防疫作為，衡指所與空作部內人員全員戴上口罩執勤。

國防部披露，空軍花蓮基地8架F-16戰機，清晨5時30分依序升空，模擬攔截敵機外，花蓮基地內也模擬主跑道受損，基地立刻開放戰備跑道，提供戰機緊急起降，地勤人員立即進行跑滑道搶修作業，利用最短時間修復受損跑道，讓戰機隨時都能升空執行作戰任務。

此外，社群昨起也有網友目擊，中部有愛國者飛彈車隊長途移動，準備進入野戰防空陣地部署，甚至有經偽裝的新型飛彈廂型車被目擊。

空軍35快砲執行聯合防空作戰任務，守護重要設施。圖／軍聞社
空軍35快砲執行聯合防空作戰任務，守護重要設施。圖／軍聞社
參謀總長黃曙光上將(左)頒贈團體獎金慰勉空作部官兵。圖／軍聞社
參謀總長黃曙光上將(左)頒贈團體獎金慰勉空作部官兵。圖／軍聞社
空軍第五戰術混合聯隊F-16戰鬥機於清晨5點30分緊急升空，實施防空攔截演練。圖／軍聞社
空軍第五戰術混合聯隊F-16戰鬥機於清晨5點30分緊急升空，實施防空攔截演練。圖／軍聞社
國防部長嚴德發24日清晨前往國軍聯合作戰指揮中心，視導國軍「聯合防空作戰訓練」。圖／軍聞社
國防部長嚴德發24日清晨前往國軍聯合作戰指揮中心，視導國軍「聯合防空作戰訓練」。圖／軍聞社

國軍 國防部 戰機

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