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美軍再釋神盾艦導彈試射訊息 共軍空警500今出海

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
日本防衛省統合幕僚監部今日發布訊息，共軍一架蒐集電戰訊號的運八早期預警電戰機，今天曾單機出現在東海巡航。圖／統合幕僚監部
日本防衛省統合幕僚監部今日發布訊息，共軍一架蒐集電戰訊號的運八早期預警電戰機，今天曾單機出現在東海巡航。圖／統合幕僚監部

美軍連日釋放神盾艦在印太海域進行實彈射擊的訊息，今天又透過社群發布神盾級艦貝瑞號（USS Barry DDG-52）進行實彈操演訊息，操演海域不明，有國防立委公開宣稱，美軍藉此壓制共軍。國防部今天對此沒有評論，但稱對於相關區域情勢，國軍都有掌握。

軍方和立委均未披露美軍實彈操演水域，但根據日本防衛省統合幕僚監部今日發布訊息，共軍1架能蒐集電戰訊號的運8空警500早期預警機，今天曾單機出現在東海巡航。

第7艦隊（U.S. 7th Fleet）今天透過官方臉書粉絲專頁，披露轄下神盾級艦貝瑞號（USS Barry DDG-52），以「強化印太平洋地區的安全與穩定」為由，在友艦陪同下在某海域進行實彈操演。根據美軍披露畫面，飛彈從艦艉升空，彈種不明。軍方人士指出，美軍近期實彈試射的舉措國軍都能掌握，但美軍相關射擊海域距離台海「非常遠」，軍方人士不願評論美軍的意圖。

美軍太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）昨日也曾透過推特披露，神盾巡洋艦「希羅號」（USS Shiloh CG 67）日前曾在菲律賓海進行標準2型（SM-2）防空飛彈實彈射擊。今日第7艦隊進一步披露類似訊息。

民進黨立委王定宇隨後透過臉書引述貝瑞號實彈射擊的訊息，貼文聲稱在他個人印象中，這應該是美軍首次在「這個海域」發射飛彈，在中共的大門口進行飛彈實射，是件嚴肅的事件。他認為中共內部應該發生了什麼重大的事情，或是有情資顯示必須升級壓制中共軍隊的動作。

對美軍舉措與立委說法，國防部今天對此沒有評論，但稱對於相關的區域情勢，國軍都有掌握。

第七艦隊（U.S. 7th Fleet）今天透過官方臉書粉絲專頁，披露轄下神盾級艦貝瑞號（USS Barry DDG-52），以「強化印太平洋地區的安全與穩定」為由，在友艦陪同下在某海域進行實彈操演。圖：第七艦隊（U.S. 7th Fleet）官方臉書粉絲專頁
第七艦隊（U.S. 7th Fleet）今天透過官方臉書粉絲專頁，披露轄下神盾級艦貝瑞號（USS Barry DDG-52），以「強化印太平洋地區的安全與穩定」為由，在友艦陪同下在某海域進行實彈操演。圖：第七艦隊（U.S. 7th Fleet）官方臉書粉絲專頁
日本防衛省統合幕僚監部今日發布訊息，共軍一架蒐集電戰訊號的運八早期預警電戰機，今天曾單機出現在東海巡航。圖／統合幕僚監部
日本防衛省統合幕僚監部今日發布訊息，共軍一架蒐集電戰訊號的運八早期預警電戰機，今天曾單機出現在東海巡航。圖／統合幕僚監部

美軍 飛彈 神盾

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