美軍再釋神盾艦疑南海試射飛彈訊息 軍方：距台海很遠

美軍第七艦隊（U.S 7th Fleet）今天透過官方臉書粉絲專頁，披露轄下神盾級艦貝瑞號（USS Barry DDG-52），以「強化印太平洋地區的安全與穩定」為由，在友艦陪同下在某海域進行實彈操演。根據美軍披露畫面，飛彈從艦艉升空，彈種不明。軍方人士指出，美軍近期實彈試射的舉措，國軍都能掌握，但美軍相關射擊海域距離台海「非常遠」，軍方人士不願評論美軍的意圖。

美軍太平洋艦隊（U.S Pacific Fleet）昨天也曾透過推特披露，神盾巡洋艦「希羅號」（USS Shiloh CG 67）日前曾在菲律賓海進行標準2型（SM-2）防空飛彈實彈射擊。今天第七艦隊進一步披露類似訊息。

第七艦隊臉書粉專今天貼文表示，美軍勃克級神盾艦貝瑞號在實彈演習中射擊1枚飛彈，並透過艦上戰鬥資訊中心操作追蹤。而貝瑞號目前正在執行強化印太平洋地區的安全與穩定任務，被配署給美國海軍部署在此海域前沿的第四艦隊主力。

民進黨立委王定宇隨後透過臉書引述這個訊息，並貼文聲稱，在他個人印象中，這應該是美軍首次在「這個海域」發射飛彈，在中共的大門口進行飛彈實射，是件嚴肅的事件。他認為中共內部應該發生了什麼重大的事情，或是有情資顯示必須升級壓制中共軍隊的動作。

王定宇貼文表示，10個多小時前，川普剛剛發布與中國國家主席習近平通過電話，間隔不到6小時，第七艦隊就釋放這個訊息，「台灣應該持續密切觀察、注意！」