新冠肺炎肆虐 台美星軍事交流幾全面暫停

因應新冠肺炎疫情，國防部宣布，全面檢討3至6月份，全軍預劃辦理的大型集會、慶典及軍事交流等活動，調整為取消或暫緩，以降低人員蝟集提高感染的機率。據了解，除新加坡星光部隊暫停進訓我國、美軍漢光觀摩團延後來台外，美國太平洋司令部年度派員來台的陸威專案專家交流，也同時暫停。台美軍事交流暫時喊停。

國民黨立委吳斯懷向行政院提出書面質詢，關切國軍防疫現況，國防部回應時披露3到6月包括軍事交流等赴外行程，皆因此暫緩或取消。

而根據國防部各單位排定在此一期間出國者，包括國防部人次室原預計4月到東南亞與美洲地區考察軍事教育；陸軍赴歐洲進行逾期彈藥處理履約督導；總士官長赴美士官交流；華美軍購財務管理研討會；海軍赴北美參加2020北美海道測量年會；華美軍購財務管理檢討會；美海官校國際事務研討會；國際巡防艦工作團隊暨華美後續技術支援專案管理會議；國際標準飛彈使用國年會；華法準軍購後續技術支援專案管理會議；新購方陣快砲專案管理會議；赴美參加海盟會議；赴美參加空軍士官長領導課程；政戰局赴美參加國家戰略溝通峰會；訓次室赴美參加聯合對抗戰術模擬（JCATS）國際年會等。

而據了解，由於國防部宣布4月舉行的漢光36號演習兵棋推演延期，美軍觀摩團目前暫緩來台外，年度台美陸軍的陸威專家交流，也因疫情取消。

而經我與新加坡協商，3月份星光部隊突擊營來台進訓恆春三軍聯訓基地的行動已宣告取消。