美軍太平洋艦隊披露神盾艦於菲律賓海射擊標二防空飛彈

美軍太平洋艦隊（U.S Pacific Fleet）今天透過推特披露，神盾巡洋艦「希羅號」（USS Shiloh CG 67）日前曾在菲律賓海進行標準二型（SM-2）防空飛彈實彈射擊。有專家認為，這是美軍電偵機近期密集出現在台海附近空域的真正原因。

美國太平洋艦隊今天在Twitter上貼文披露，今年1月曾通過台灣海峽的美軍神盾巡洋艦「希羅號」（USS Shiloh CG 67），日前在菲律賓海進行標準二型（SM-2）防空飛彈的實彈射擊。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩透露臉書貼文評論表示，當外界都關注在「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt CVN 71）航空母艦打擊群（CSG）和「美利堅號」（USS America LHA 6）遠征打擊群（ESG）在南海的動態時，美軍EP-3E、RC-135U電偵機近期密集穿梭於巴士海峽周邊海域，很多專家先進認為南海一觸即發，但實則與「希羅號」實彈試射有關。