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漢光36號演習將實兵驗證淡水河口雲豹30砲車部署效能
國軍CM34 30公厘機砲戰鬥車目前正持續交裝中，由陸軍接裝，首批砲車已部署台北市與新北淡水河口。30砲車能快速機動於河岸，嵌制河面鎖定目標進行追瞄射擊。今年漢光36號演習「淡水河反突擊、反滲透實兵演練」就能驗證部署。
國軍首批生產的14輛雲豹CM34 30公厘機砲戰鬥車，去年底分別由位於北部中樞的憲兵指揮部及陸軍關渡指揮部接裝。關指部由機步連接裝的砲車，部署於淡水河口，與現役搭載40公厘榴彈機槍CM-33裝步戰鬥車、CM21裝甲車共同部署，輪型與履帶甲車共同配置。
淡水河口是進入台北市五大要隘之一，軍方想定設定假想敵軍企圖運用河道突入，佔領大台北地區各重要設施，因此在河口兩岸部署標槍飛彈等火點，每年透過漢光演習反覘驗證。據了解，今年7月漢光36號演習實兵操演中，這批砲車將實地驗證部署。
國防部表示，CM34 30公厘機砲戰鬥車目前正持續交裝中，進度順利。
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