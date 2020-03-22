漢光36號演習將實兵驗證淡水河口雲豹30砲車部署效能

近年來，中俄在極音速武器的發展已讓美國倍感壓力，尤其是俄羅斯用MiG-31戰機發射的「匕首」式飛彈，以及解放軍從車輛發射的東風-17型飛彈，都能夠攻擊船艦，甚至是航空母艦，增強對美國海軍的「區域拒止」能力。

2020-03-20 10:29