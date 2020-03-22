國造獵豹砲車第一關車殼鋼板抗彈驗收 5月見真章

國防部軍備局民國108年起編列7億7884萬元，以「獵豹專案」為名，計畫在112年以前完成兩輛105公厘輪型戰砲甲車原型車研製。據證實，此案首度由民間廠商介入研發，負責車殼與底盤研製，車輛所需抗彈鋼板能否符合國軍要求，5月將見真章。

據證實，得標商目前循國內外鋼板製造商採購所需鋼板，因此能否按軍備局規格繳交合乎規格的車殼所需鋼板，軍方關注此案發展，國防部已擬妥備案，確保全案順利執行。

軍備局規畫以「輪型迫砲車」M2樣車為基礎，配合105公厘輪型戰車砲性能進行全車設計與研改，以滿足搭載105公厘火砲的功能性需求。而據證實，此案依過去雲豹甲車由209廠主導原型車研發的慣例，初期引進民間廠商參與車殼等主要部件製造，招標採取「公開招標」決標模式，由高橋自動化科技股份有限公司得標車殼研製。

雲豹甲車鋼板韌度過去備受關注，目前M2雲豹迫砲車採用的「楔形裝甲」又比現役各型雲豹甲車抗彈性能高一檔次，未來105公厘輪型戰砲車據此設計，全車空重由原雲豹甲車的24噸提升至30噸。

對於獵豹甲車車殼研製，國防部官員證實確由民間廠商得標，目的是「廣徵商源」，而得標商已於2月繳交研製規格書，全案目前依約執行。據稱，此案依軍方研製規格，由民間廠商參與，負責車殼與底盤研製，其中車輛所需抗彈鋼板需符合國軍要求。

軍方官員表示，對於全車車殼使用的鋼板，軍方高度謹慎，透過履約訪廠不斷關注，將在5月份進行製程抽樣，不但鋼板成份必須符合軍備局要求，且將進行物理檢驗，須符合抗彈標準。

官員說，全案目前依約執行，有契約保障軍方權益，軍方在每個節點都設有管制並將依約、依法辦理，若得標商無法按約繳交符合標準的鋼板，契約也都有相對應的約定可以依循。

「獵豹專案」預算自108年起執行7億7,884萬元，軍方表示將如期於112年完成全案研製作業。