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黑鷹失事前副駕駛多次提醒高度 國防部要三軍關注

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
失事的933號UH-60M直升機。報系資料照，記者石偉民／攝影
失事的933號UH-60M直升機。報系資料照，記者石偉民／攝影

空軍司令部2月15日公布編號933 UH-60M失事機「黑鷹事件初步調查報告」，調查指肇因屬人因與環境複合因素。國防部表示，此案階段調查報告中所見，失事機飛行途中副駕駛曾多次提醒正駕駛注意飛行高度，這是「事實」，除要求三軍直升機部隊召開檢討會深入檢討外，現也已要求空軍救護隊與陸軍航特部舉辦直升機部隊交流，參考陸軍任務提示方式檢討任務提示程序。

國民黨立委吳斯懷日前向行政院提出質詢表示，類似空軍黑鷹直升機失事案，常被歸為「可控飛行撞地」，他提醒國防部正視訓練落實的重要。而就事論事，任何行業對老闆親交任務、或與之共同出勤都會感受到特別的壓力，此次UH-60M黑鷹直升機是擔任高級長官的專機，因任務需求、軍中倫理等因素，自我目標壓力更是勢所難免，是否因此而使得「心理因素凌駕專業判斷」，雖無法得知，但籲請國防部正視此潛在的危險因子。

吳斯懷表示，UH-60M「黑鷹」（Black Hawk）直升機除已裝有精密準確的「慣性導航系統（INS）」、「軍規的GPS全球定位系統」、「戰術地圖」及原定計畫加裝的「機載氣象雷達」外，他提醒空軍，應更務實的探討，如何全面有效落實「座艙資源管理能力」？讓養成不易的飛行員能面對多重壓力。

國防部回應，針對此次事件後，國防部已檢討提高高級長官專機派遣資格為雙正駕駛制。而此案階段調查事實報告中所見，該機飛行途中副駕駛多次提醒正駕駛注意飛行高度；國防部已要求三軍直升機部隊均需召開檢討會深入檢討，並持續藉飛安巡迴教育及飛行部隊交流，強化各飛行部隊「安全警覺」及「防險作為」。

國防部表示，於飛行前任務提示中不斷提醒飛行人員於任務中的職掌，是提醒機組員重視「座艙資源管理能力」的重要手段之一，國防部已要求空軍與陸軍舉辦直升機部隊交流，參考友軍任務提示方式檢討修訂任務提示程序。

據了解，目前陸軍航特部高級長官專機任務，均採雙正駕駛制執行。

黑鷹直升機 國防部 空軍

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