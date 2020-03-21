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吳斯懷稱共機繞台周邊空域非挑釁 國防部：非無害通過

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨立委吳斯懷。圖／本報系資料照
國民黨立委吳斯懷。圖／本報系資料照

近期中共軍機多次繞台進行遠訓，國民黨立委吳斯懷在書面質詢中指出，繞經過台灣「周邊空域」，法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味，請國防部不要誤導。國防部回應，中共於我周邊海空域進行4次針對性訓練，絕非僅繞經或無害通過週邊海、空域，這些都是挑釁、威脅的具體事證。

根據吳斯懷3月11日對行政院提出書面質詢指出，國際法在沒有侵入領空且遵守「無害通過」（innocent passage）慣例的狀況下，不論美軍或共機經（繞）過台灣周邊空域，法理上並不能算是對台灣有顯著的挑釁意味；只是由於兩岸關係現況不佳，導致更觸動彼此軍事對峙的強度。

吳斯懷說，海峽中線其實是台灣海峽一條無形界線，全線絕大部分在公海；而領空是指主權國家領陸和領海上空的空氣空間，屬國家領土的組成部分。

吳斯懷表示，繞台究竟是經過台灣「周邊空域」還是「侵犯領空」，相差極大，呼籲國防部與其注意共機繞台與否，倒不如重視共軍在出海作戰操演中所展現的聯合作戰序列，及同時飽和攻擊的能力。

國防部回應，中共迄今仍未放棄武力犯台，且刻意單方面破壞臺海現狀，嚴重衝擊區域安全與和平穩定。尤其去年3月31日共機蓄意踰越海峽中線，打破兩岸默契，加之今年初迄今，中共不顧其內部疫情嚴重，竟於我周邊海空域進行四次針對性訓練，絕非僅繞經或無害通過週邊海、空域，國防部以負責任的態度，就事實陳述，絕無誤導情事。

國防部 吳斯懷 中共 海峽中線

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