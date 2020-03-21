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選配未決影響F-16C/D交機？ 空軍：期程不受影響
媒體報導，空軍向美國簽約採購的66架F-16C/D型戰機，因為電戰系統2月未選定，2023年將無法如期交付首架戰機。空軍司令部今天表示，報導內容不符事實，新採購的F-16C/D型戰機交機期程不受影響。
空軍以代號「鳳翔專案」，向美採購66架全新F-16C/D型戰機，發價書已在去年底正式與美方簽署，代表軍購案由議約階段進入執行階段，美方預計2023年交付單、雙座各一架，民國2026年全數交機。
空軍司令部稍早發布新聞稿表示，媒體所報導66架F-16C/D型戰機電戰系統2月未選定，2023年將無法如期交付首架戰機一事，與事實不符；新採購的F-16C/D型戰機均依美軍相關規劃時程執行，交機期程不受影響。
空軍司令部指出，F-16C/D型戰機電戰系統正由美方就成本、功能和性能實施評估，凡屬「新式戰機採購特別條例及預算」範疇的品項，均為空軍採購標的，籲請媒體勿妄自臆測。
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