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美軍路克基地爆兩人確診新冠肺炎 我駐美飛官加強防疫

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
圖為國防部副部長張哲平去年任空軍司令時，赴美訪問路克基地21中隊與台美兩軍飛官合影的畫面。圖：本報資料照
圖為國防部副部長張哲平去年任空軍司令時，赴美訪問路克基地21中隊與台美兩軍飛官合影的畫面。圖：本報資料照

我國空軍在美國亞利桑那州「路克基地」駐有F-16戰機21中隊，提供我戰機飛行員進行專精訓練，今年陸續要搬遷至土桑國民兵基地（Tucson Air Force Base）。但路克基地在美國當地時間3月18日透過官方臉書粉絲專頁發布，基地內有兩人確診新冠肺炎

空軍司令部今天表示，我方訓練單位與人員配合路克基地防疫作為，訓練方式略作調整，但整體訓練不受影響，而我方所屬不論單位房舍、戰機與人員，都採取嚴密的消毒措施。空軍司令部說，我駐路克基地人員目前都維持健康，未遭疫情波及。

空軍在美國亞利桑那州「路克基地」執行F-16戰機專精訓練任務行之有年，基地裡第21戰鬥機中隊就是專責對我飛行員進行訓練的單位，中隊包括機組人員及戰機都屬我方，機體塗裝則維持美軍樣式。

由於路克基地任務轉型，我方今年起耗資800萬餘美元預算，陸續將訓練單位搬遷至土桑國民兵基地（Tucson Air Force Base）繼續訓練，預計2021年搬遷完畢。

路克基地是在昨日透過臉書發布有兩人確診新冠肺炎，訊息引發美方網友關切，有人建議基地應停止例行後備役飛官周末返回基地訓練的行程，以杜絕基地人員染疫的風險。

國防部長嚴德發昨日曾在立法院表示，國軍全軍包括駐外人員，目前都沒有確診新冠肺炎者。

我國空軍在美國亞利桑那州「路克基地」駐有F-16戰機21中隊，提供我戰機飛行員進行專精訓練，今年陸續要搬遷至土桑國民兵基地（Tucson Air Force Base）。但路克基地在美國當地時間3月18日透過官方臉書粉絲專頁發布，基地內有兩人確診新冠肺炎。圖：截自路克基地臉書粉絲專頁
我國空軍在美國亞利桑那州「路克基地」駐有F-16戰機21中隊，提供我戰機飛行員進行專精訓練，今年陸續要搬遷至土桑國民兵基地（Tucson Air Force Base）。但路克基地在美國當地時間3月18日透過官方臉書粉絲專頁發布，基地內有兩人確診新冠肺炎。圖：截自路克基地臉書粉絲專頁

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