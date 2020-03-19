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吳斯懷索取機密資料？ 國防部：沒有

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
國防部副部長張哲平19日表示，吳斯懷沒有跟國防部要過機密資料。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國防部副部長張哲平19日表示，吳斯懷沒有跟國防部要過機密資料。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

吳斯懷沒有跟國防部要過機密資料。」國民黨立委吳斯懷先前跟國防部索取質詢資料，引發外界擔憂國防機密資料外洩。對此，國防部副部長張哲平備詢時堅定表示，吳斯懷絕對沒有跟國防部要過「機密」資料。吳斯懷質詢時也呼籲國防部儘速修正年金改革條例，並加強指揮部人員訓練跟海軍防疫。

針對外界質疑，吳斯懷19日在立法院質詢時，希望國防部為他澄清。由於國防部長嚴德發先行離席，吳斯懷於是轉向副部長張哲平質詢。張哲平當場表示，吳沒有跟國防部要過機密資料。

吳斯懷質詢時表示，去年年金改革經過大法官釋憲，解釋書中提到，年金改革的第一條停領退俸是違憲的，還有該條例第26條本文跟第26條39項宗旨不合，要國防部修正，但都沒有看到成果。

張哲平承諾，國防部會監督承辦單位，儘快修正相關條例。另針對國防自主問題，吳斯懷表示，監察院先前曾提出27項國防採購案有缺失，總共浪費了人民136億，他要求國防部改善情況，不能一直被監察院彈劾。

另外他也提醒國防部，目前疫情嚴重，國防部應該將指揮部的第2套、第3套人員訓練完整，因為不是一般軍人都可以進入指揮部。吳斯懷分析，目前仍有許多海軍仍在外國海域執行任務，對於這些海軍的防疫也不能鬆懈，回國時都要進行自主管理，如果短時間無法回來，外館也要支援防疫物資。

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國防部 吳斯懷 年金改革

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