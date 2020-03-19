未讓新冠肺炎越雷池一步 嚴德發：國軍無人確診

新冠肺炎疫情逐漸有朝向社區傳染的趨勢，已有高中因此停課，國軍目前仍堅守營門陣地，未讓疫情入侵。國防部長嚴德發今天在立法院表示，國軍全軍包括駐外人員，目前都沒有確診新冠肺炎者。

中華民國陸軍官方臉書粉絲專頁日前披露，位於北台的關渡指揮部營區餐廳，用餐桌面目前已架起透明隔板，避免官兵飛沫傳染。國軍防疫現況受到關切。嚴德發與國防部副部長張哲平今天率官員列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，國民黨立委洪孟楷質詢表示，國防部曾稱已針對防疫所需的「異地辦公」進行演練，他要求軍方說明詳情。

張哲平表示，國防部防疫超前部署，規畫由部長與參謀總長區分，部長帶三分之二主官，三分之一主官與副主官則跟隨總長，分兩地辦公。周邊營舍與辦公室已依此需求，完成軟、硬體建置，當國防部接獲中央疫情指揮中心指示，確證有社區傳染時，就會啟動異地辦公措施。

立委質詢同時關切後備指揮部支援口罩生產現況，披露有官兵反映支援無期限，恐影響業務推展。後備指揮部表示，後備支援各口罩生產線至今日為止已46天，累計支援人次已達1萬9300餘人。張哲平則表示，官兵支援口罩生產措施是中央疫情指揮中心所指導，國軍奉令全力支援，除非另有指示，才會作調整，而支援者是後備官兵與後備輔導幹部，並非主戰人員，不影響國軍戰備與業務推展。

民進黨立委蔡適應則關切國軍駐外與出國人員防疫現況，嚴德發表示，國軍目前奉准出國在海外有19人，返國後必須接受14天居家自我健康管制，國軍另還有百餘位校級軍官仍在進行居家自我健康管理。而國軍全軍包括駐外人員，目前都沒有確診新冠肺炎者。