快訊

疫情指揮中心公布：國內新增8例確診 7例是境外移入

直播／停課首校！案59傳染同學 北部某高中全校停課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛三vsM族導彈一枚對一枚 張哲平：攔截率75%到88%

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
國防部副部長張哲平上午在立法院披露，面對中共M族東風系列地對地導彈威脅，若以我方愛國者飛彈進行攔截，攔截率概略是在75%到88%之間。圖：記者洪哲政/攝影
國防部副部長張哲平上午在立法院披露，面對中共M族東風系列地對地導彈威脅，若以我方愛國者飛彈進行攔截，攔截率概略是在75%到88%之間。圖：記者洪哲政/攝影

國防部副部長張哲平上午在立法院披露，面對中共M族東風系列地對地導彈威脅，若以我方愛國者飛彈一枚對一枚進行攔截，攔截率概略是在75%到88%之間。

國防部長嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會業務報告，中午請假赴總統府參與專案會議，由張哲平答詢。無黨籍立委傅崐萁質詢表示，國軍現在對中共「M族飛彈」防禦力如何？若以愛國者飛彈而言，攔截率是多少？

張哲平回應表示，概略是在75%到88%之間。75%部分是「一枚對一枚」；若兩枚升空的話「攔截率會提升」。

M族飛彈是中共東風系列地對地彈道飛彈統稱，有常規與核導彈，現在是目前世界上唯一涵蓋各種射程的陸基彈道飛彈。而我國已陸續在本島西部、東部完成愛國者3型、天弓3型防空飛彈換裝與陣地建設，兩座飛彈預警中心與樂山基地雷達連線，已運作多年。

彈道飛彈

延伸閱讀

首度配備協同接戰能力 日本摩耶號神盾艦服役

外島防空戰力強化 陸軍人攜式剌針飛彈採購案決標

海弓三飛彈垂射成功，填補海軍「抗飽和」戰術缺口

影／中科院飛彈灌藥出意外？里長聞巨響：沒看到火

相關新聞

共機壓縮我空防 嚴德發：強化空軍應處作為

國防部長嚴德發今天表示，在不升高軍事衝突的原則下，大陸軍機只要越過中線，國軍都會依據行動準則處置，從越過中線，到距台灣3...

愛三vsM族導彈一枚對一枚 張哲平：攔截率75%到88%

國防部副部長張哲平上午在立法院披露，面對中共M族東風系列地對地導彈威脅，若以我方愛國者飛彈一枚對一枚進行攔截，攔截率概略...

美軍終止新電戰莢艙研發 空軍：延用現役裝備

美軍終止研發F-16A/B構改「鳳展專案」所需ALQ-131電戰莢艙研發。空軍參謀長鄭榮豐上午在立法院表示，此案緣因研發...

鳳展專案進度延宕 空軍稱全案仍可於112年完成

空軍司令部上午坦承，F-16A/B型戰機構改「鳳展專案」進度延宕，目前127架整體延宕比例，高達25.2%。但經實施構改...

國防部：國軍漢光36號演習研究納防疫想定進行演練

國防部長嚴德發上午表示，國軍漢光36號演習實兵操演，將按原計畫於7月舉行。有立委建議是否將疫情的蔓延納入演習想定，他回應...

避免群聚感染 嚴德發：停辦5月份教召

為避免群聚感染，國防部暫停辦理3、4月份後備軍人教育召集及勤務召集，國防部長嚴德發上午赴立法院外交及國防委員會業務報告並...

嚴德發：國軍漢光36號演習實兵操演7月實施

國防部長嚴德發上午在立法院表示，漢光36號演習兵棋推演因在密閉空間進行，因應疫情必須延期，但實兵操演仍將預定在7月實施。...

嚴德發：高教機原型機6月首飛沒問題

國機國造、新式高教機去年9月24日正式出廠，首架原型機會否按照計畫於6月首飛，國防部長嚴德發今天備詢時表示，這是法律宣示...

海軍：台船潛艦專用廠房10月底前可完工

海軍參謀長敖以智上午在立法院表示，台船潛艦專用廠房預定於10月底完工，目前興建進度並未受到新冠肺炎疫情影響。

嚴德發：因應疫情防治 5月後備教召停止辦理

國防部長嚴德發上午在立法院證實，受到新冠肺炎疫情影響，國軍5月份的後備教召、勤召將停止辦理。

打破東北亞戰略均勢？北韓彈道飛彈發展的幕後推手

網路作戰一直被北韓視為能夠反將美國一軍的不對稱武器，且由於基礎設施現代化不足，北韓對於網路攻擊的抵抗力反略勝美國一籌。不過相較於網路攻擊，北韓為了彰顯國威，更積極發展彈道飛彈和核子武器。

傳美軍機飛越台灣西南方海域 國防部監偵掌握

共軍16日首度在晚間派遣軍機擾台，美軍今天上午則被發現派遣軍機飛越台灣西南方海域。國防部說，台灣周邊海、空域狀況，國軍運...

熱門新聞

圖表看疫情／美國確診數超越法國 義大利第2位市長病逝

我新冠肺炎突破百例大關！單日狂增23例 2人無旅遊史

獨／新冠肺炎零確診「破功」 新竹市出現首例

影／陳時中眼裡3名高風險個案 他確診是限制外國人入境關鍵

泡麵罐頭之亂 家樂福現購物人潮一車一車搬

第94例20多歲女遊峇里島染疫 曾有症狀入境疑未通報

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。