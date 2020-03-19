愛三vsM族導彈一枚對一枚 張哲平：攔截率75%到88%

國防部副部長張哲平上午在立法院披露，面對中共M族東風系列地對地導彈威脅，若以我方愛國者飛彈一枚對一枚進行攔截，攔截率概略是在75%到88%之間。

國防部長嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會業務報告，中午請假赴總統府參與專案會議，由張哲平答詢。無黨籍立委傅崐萁質詢表示，國軍現在對中共「M族飛彈」防禦力如何？若以愛國者飛彈而言，攔截率是多少？

張哲平回應表示，概略是在75%到88%之間。75%部分是「一枚對一枚」；若兩枚升空的話「攔截率會提升」。

M族飛彈是中共東風系列地對地彈道飛彈統稱，有常規與核導彈，現在是目前世界上唯一涵蓋各種射程的陸基彈道飛彈。而我國已陸續在本島西部、東部完成愛國者3型、天弓3型防空飛彈換裝與陣地建設，兩座飛彈預警中心與樂山基地雷達連線，已運作多年。