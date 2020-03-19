美軍終止新電戰莢艙研發 空軍：延用現役裝備

美軍終止研發F-16A/B構改「鳳展專案」所需ALQ-131電戰莢艙研發。空軍參謀長鄭榮豐上午在立法院表示，此案緣因研發面臨技術上的瓶頸，但不會影響整體構改時程，美軍建議我方延用現役的ALQ-184電戰莢艙。至於我國132架F-16戰機新電戰莢艙需求，仍將由美軍進行統一研發，與AESA雷達進行整合。

國防部長嚴德發上午赴立法院外交及國防委員會業務報告，台灣基進立委陳柏惟質詢關切，電戰是空軍與資訊作戰重要一環，但F-16V採購案中ALQ-131電戰莢艙，美軍中止研發，空軍如何因應？

鄭榮豐答詢表示，去年美軍正式終止ALQ-131電戰莢艙研發，並建議我方延用現役的ALQ-184電戰莢艙，我國ALQ-150的拖曳式靶標目前也符合現階段需求，美軍已與我方開始研擬未來配備最佳方案。

他表示，美軍終止研發的原因，是技術上面臨瓶頸，未來有更好科技因應。但不會因此影響整體構改時程。

鄭榮豐表示，空軍新採購F-16C/D的「鳳翔專案」，是用內建式電戰莢艙，不會受到影響。而鳳翔專案132架電戰莢艙需求，仍由美軍進行統一研發，與AESA雷達進行整合。