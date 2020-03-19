國防部長嚴德發 允諾檢討參謀總長任期是否限齡問題

「國防部參謀本部組織法」2013年實施後，承平時期的參謀總長編階，由過去四星一級上將降編為三星二級上將，但新法開始實施後不久，參謀總長隨即須屆齡退役、很難做滿任期的問題隨即浮現。國防部長嚴德發上午在立法院表示，此位階是最成熟、專業領導者，若任期長一點，對國軍建軍備戰會有貢獻，會對此檢討。

嚴德發上午赴立法院外交及國防委員會業務報告，無黨籍立法委員林昶佐表示，近年來任期最久的為前參謀總長李喜明上將，但任期也僅2年多，多任總長任期短，作不到任滿即退役，他關切參謀總長任期議題。

依現行規定，國軍上將滿64歲須退役。而經統計，自參謀總長降編後，前後已歷任7位總長、1位代理總長，首位獲任命的嚴明上將，離屆齡退役只剩11個月，實際僅擔任7個月；而從嚴明到沈一鳴共6名參謀總長中，除沈一鳴因黑鷹直升機失事殉職外，只有海軍出身的李喜明任職2年2個月最長，其他人任職都不到2年，邱國正更僅有5個月。

嚴德發表示，此位階是最成熟、專業領導者，若任期長一點，對國軍建軍備戰會有貢獻，會對此檢討。