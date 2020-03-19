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鳳展專案進度延宕 空軍稱全案仍可於112年完成
空軍司令部上午坦承，F-16A/B型戰機構改「鳳展專案」進度延宕，目前127架整體延宕比例，高達25.2%。但經實施構改的漢翔公司審慎評估，全案仍可在民國2023年如期如質完成。
國防部長嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會進行業務報告。民進黨立委王定宇質詢表示，鳳展專案F-16A/B型戰機構改，進度落後比想像中嚴重，新購戰機要2023年才到，構改部分2019年12月要完成的，已延宕6個月，2019年6月的，則變成2020年4月才能交機，延宕10個月，目前127架構改整體延宕比例，高達25.2%。他質詢，全案最後完成期限是否要往後挪？
空軍參謀長蔡榮豐坦承，這項數字屬實，但空軍去年開始即要求漢翔克服人力不足，並增加技術熟手。而經漢翔審慎評估，全案仍可在2023年完成全案。
嚴德發也表示，國防部已協調洛馬縮短料件運送的時程，同時提升我方技術人力等級，經評估全案仍可在2023年如期如質完成。
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