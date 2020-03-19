嚴德發：國軍漢光36號演習實兵操演7月實施

國防部長嚴德發上午在立法院表示，漢光36號演習兵棋推演因在密閉空間進行，因應疫情必須延期，但實兵操演仍將預定在7月實施。而國軍偵巡與戰備都不受影響。

國防部長嚴德發上午赴立法院外交及國防委員會業務報告，國民黨立委江啟臣關切，國軍因應疫情延遲漢光演習，但共軍面臨嚴重新冠肺炎疫情，卻仍然實施演訓。

嚴德發表示，國軍海防、空防偵巡未曾一刻停止，三軍戰備沒有問題，年度訓練計畫也在作。但兵推是在密閉式空間，因應疫情延期，但實兵操演時程則沒有改變，預定7月實施。

國防部同時表示，為強化各作戰區戰場經營及戰備整備作為，今年「漢光36號演習」將置重點於「戰力保存具體作為」、「聯合防空作戰兵、火力運用」、「重要目標防衛作戰」、「泊、灘岸快速布雷」、「濱海決勝精準飛彈射擊」、「灘岸殲敵之聯合兵種營作戰」及「後備戰力運用」等防衛作戰關鍵項目。