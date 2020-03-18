快訊

直播／陳時中：非本國籍一律限制入境 入境者居居家檢疫

武漢連續多天出現門診新個案 專家示警：這是危險訊號

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
武漢連續多天出現門診新個案，有專家稱這是個危險訊號。（新華社）
武漢連續多天出現門診新個案，有專家稱這是個危險訊號。（新華社）

據武漢市衛生健康委員會統計資料顯示，武漢市連續三天均有新增確診個案來自於門診。專家稱，在武漢封城，社區封閉後，形勢趨緩的情況下還有門診新增病例，這是個危險訊號！

據星島日報報導，武昌方艙醫院醫療隊醫生說，如果這幾天的新增病例是來自隔離點的疑似病例，或是境外輸入病例，說明我們的疫情已經得到了非常有效的控制，待這些遺留病例清零後，小區也可以慢慢解封了，「但如果連續出現小區新發病人，說明防控還有一定漏洞！」

3月15日武漢市新增確診的4宗病例，其中1宗來自住院，1宗來自隔離點，2宗來自門診。門診患者1宗住洪山區和平街鐵機路保利才盛景苑，患者家屬有外出和小區活動軌跡，所住樓棟曾出現確診病例，不排除社區間接感染的可能；1宗住武昌區百瑞景2期，曾有在小區活動、外出上班和醫院就醫經歷，不排除社區或家庭成員感染的可能。

該醫生表示，來自社區的新增病例是一個比較棘手的問題，病毒不會憑空而來，社區居民基本封閉在家中超過14天，弄清楚如何被感染的這個問題很關鍵；如果是社區監管不嚴，也不是最可怕的，目前最擔心的是存在未被排查到的病源，這將會是新冠肺炎死灰復燃的漏洞所在。

在武漢市衛生健康委員會官網公布的3月16日武漢市新增確診病例指出，該患者住武昌區長江紫都，初步推斷感染來源為其父親（2月份確診）。報導指，如果其父親是確診病例，他作為密接者也應該已經被隔離了14天，如此算來，即使他的父親是在2月底被確診的，他的隔離期也已超過了14天，為什麼在隔離期沒發病，而最近突然發病，是一個值得思考和警醒的問題。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

鴻海武漢廠區獲復工審批 首批員工已返廠

不滿記者遭驅逐 美推文要中國專心抗「武漢冠狀病毒」

大陸醫學研究：O型血 相對不易感染新冠肺炎

紐約新冠肺炎確診破千例 市長預告將祭禁足令

相關新聞

大陸醫學研究：O型血 相對不易感染新冠肺炎

大陸醫學研究發現，新冠肺炎感染機率與血型有關，O型血相對不易感染，風險較低；A型血相對易感，風險也較高。O型血型醫院工作...

圖表看疫情／西班牙確診破萬例！馬國出現首例死亡 歐盟關外部邊境30天

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

防反向輸入 大陸防疫升級

新冠肺炎疫情蔓延全球，為防止病毒「反向輸入」，大陸多個省市陸續宣布嚴格防疫措施。大陸專家李蘭娟十六日指出，武漢市疫情防控現進入「衝刺」階段，到三月廿日左右，新增確診人數有望「清零」。

武漢連續多天出現門診新個案 專家示警：這是危險訊號

據武漢市衛生健康委員會統計資料顯示，武漢市連續三天均有新增確診個案來自於門診。專家稱，在武漢封城，社區封閉後，形勢趨緩的...

防境外輸入 湖北宣布入省一律自費隔離14天

新冠肺炎疫情全球蔓延，境外輸入中國的新增確診病例已連續多日超過境內。疫情重災區湖北省昨晚宣布，任何境外來鄂人員必須集中隔...

香港曾驗出新冠病毒的狗死亡 主人拒驗屍

香港一名新冠肺炎確診患者的寵物狗，此前受檢測，發現狗的鼻腔對新冠病毒呈陽性反應。據多家港媒報導，這隻狗已於16日死亡，但...

傳香港南華早報記者 確診感染新冠肺炎

據報導，香港英文南華早報青年報一名自由撰稿記者初步確診感染2019冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎），南華早報的辦公室本週需要...

香港新增10人確診新冠肺炎 包括兩名空服員

香港過去一日新增10人確診新冠肺炎，其中8人到過歐洲、1人到過美國，累計167宗。

大陸新冠肺炎昨新增13例確診 12例為境外輸入

大陸昨日新增確診新冠肺炎病例13例，12例來自境外輸入病例，湖北武漢1例；新增死亡11例均來自湖北。昨日確診出院人數有9...

中國疫情真的在好轉？網列「3大點」分析現況

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響全球，歐洲各國開始採取封城等防疫措施，希望能阻擋疫情擴散。而最先傳出疫情的中國大陸，境內部分城市近日傳出解除封城的消息，這讓一名網友不禁發文詢問，「難道中國疫情真的往下了？」貼文引起網友熱議外，也釣出另一位民眾，列點以「3大標準」看中國疫情。

香港發全球紅色旅遊警示 台灣澳門大陸除外

新冠病毒全球蔓延，香港政府宣布對全球各國發出紅色外遊警示，周四（19日）零時起，所有外地抵達香港的人士，都要接受強制檢疫...

香港新增5例確診新冠肺炎 累計162例

香港新冠肺炎確診病例持續增加，今天新增5例，其中4例自外地輸入，另1例屬於本地感染個案。累計香港確診病例達162例

熱門新聞

圖表看疫情／西班牙確診破萬例！馬國出現首例死亡 歐盟關外部邊境30天

單日最多！我增10例確診新冠肺炎 皆境外移入病例

新冠肺炎零確診「破功」 苗栗縣出現首例

我國南部大學男大生確診新冠肺炎 曾與同學校外聚餐

新北里長率團出國引眾怒 里長哽咽親回應：下午3點說明

英國「佛系防疫」反而有效？旅英台人揭政府心理戰術：這招高啊！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。