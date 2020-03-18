武漢連續多天出現門診新個案 專家示警：這是危險訊號

據武漢市衛生健康委員會統計資料顯示，武漢市連續三天均有新增確診個案來自於門診。專家稱，在武漢封城，社區封閉後，形勢趨緩的情況下還有門診新增病例，這是個危險訊號！

據星島日報報導，武昌方艙醫院醫療隊醫生說，如果這幾天的新增病例是來自隔離點的疑似病例，或是境外輸入病例，說明我們的疫情已經得到了非常有效的控制，待這些遺留病例清零後，小區也可以慢慢解封了，「但如果連續出現小區新發病人，說明防控還有一定漏洞！」

3月15日武漢市新增確診的4宗病例，其中1宗來自住院，1宗來自隔離點，2宗來自門診。門診患者1宗住洪山區和平街鐵機路保利才盛景苑，患者家屬有外出和小區活動軌跡，所住樓棟曾出現確診病例，不排除社區間接感染的可能；1宗住武昌區百瑞景2期，曾有在小區活動、外出上班和醫院就醫經歷，不排除社區或家庭成員感染的可能。

該醫生表示，來自社區的新增病例是一個比較棘手的問題，病毒不會憑空而來，社區居民基本封閉在家中超過14天，弄清楚如何被感染的這個問題很關鍵；如果是社區監管不嚴，也不是最可怕的，目前最擔心的是存在未被排查到的病源，這將會是新冠肺炎死灰復燃的漏洞所在。

在武漢市衛生健康委員會官網公布的3月16日武漢市新增確診病例指出，該患者住武昌區長江紫都，初步推斷感染來源為其父親（2月份確診）。報導指，如果其父親是確診病例，他作為密接者也應該已經被隔離了14天，如此算來，即使他的父親是在2月底被確診的，他的隔離期也已超過了14天，為什麼在隔離期沒發病，而最近突然發病，是一個值得思考和警醒的問題。