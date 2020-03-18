國防部：啟動M1A2T戰車掩體、訓場配套設施整建
國防部表示，國軍今年將為M1A2T戰車、F-16C/D(BLK70)型戰機，啟動飛行、保修人力培訓，以及機場、訓場、掩體等相關配套設施整建，以利後續接裝及完成訓練整備。
國防部長嚴德發明天（19日）將率官員列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，書面內容送至立院。
國防部表示，為提升研發能量並符合作戰需求，國軍108年投資中科院執行26項武器研發工作；今年持續挹注中科院捐補助款106億元，執行31項武器研發及先進科技研究等工作；另軍備局生產製造中心持續投資11億8311萬元，執行「105公厘輪型戰砲甲車」等36項武器研發案，以厚植國防自主研產技術能量。
國防部指出，國軍依「5年兵力整建計畫」，籌獲執行防衛作戰所需戰力。108年獲美方同意供售M1A2T戰車、F-16C/D(BLK70)型戰機及新型反裝甲飛彈等武器裝備，已與美方完成發價書簽署，自今年起啟動飛行、保修人力培訓，以及機場、訓場、掩體等相關配套設施整建，以利後續接裝及完成訓練整備。另持續推動裝步戰鬥車、新型野戰防空武器系統、高效能作戰艦艇、岸置機動反艦飛彈、無人飛行載具等武器裝備自製案，展現自我防衛決心。
國防部同時表示，「國機國造」以研發新式高教機為起始，持續提升軍機自製能量，新式高教機原型機已如期於去年9月24日出廠，進入地面測試階段，預劃今年6月首飛，115年達66架交機目標。
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