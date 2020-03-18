國防部：1年期軍官班隊將取消 軍校錄取標準將提升

國防部表示，募兵制預判今年可達國軍編現比90％的目標，國防部將檢討取消短役期一年期軍官班隊，也將適度調整各校院正期軍官班錄取標準。

國防部長嚴德發明天（19日）將率官員列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，書面內容送至立院。

國防部表示，國軍招募工作已有顯著成效，為建立永續的招募機制及網絡，在招募機制上已與全國506所高中職校中的354所簽訂「國防培育班」，與139所大專院校中的129所簽訂「大學儲備軍官訓練團」合作協議，在訓學生已達1762人。另為強化部隊戰力，年度招獲官兵優先補充主戰部隊，108年底國軍整體編現比已達86.5％，超過原訂85％計畫目標，規劃今年底達90％計畫目標。

國防部說，今年起在兼顧「人力成長」與「質量併重」前提下，國防部採取多項配套措施，逐步提升人力素質；在軍官部分，適度調整各校院正期軍官班錄取標準、提升士官轉任軍官保薦層級、檢討取消短役期一年期軍官班隊、增加「ROTC碩士班」，並與國立清華大學、政治大學合作辦理「國防學士班」。

在士官部分，籌辦專科學校回流教育、強化士官班隊課程設計與內涵、嚴審士官「再入營」的資格門檻；在士兵部分，於招募源頭，即依「退補平衡」需求，精選所需員額，在營官兵則貫徹「留優汰劣」作為，以整體彰顯人營官兵則貫徹「留優汰劣」作為，以整體彰顯人力素質提升效益。

國防部說，募兵制今年到達90％目標，未來人力補充採「退補平衡」，屆時可大幅降低招募負荷， 並爭取高素質人力。