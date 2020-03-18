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國防部：官兵軍常服、軍便服將改為套量 務求剪裁合身

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
三軍軍便服、軍常服過去以型號套量，經常出現不合身，需要官兵自行修改、甚至自行外出訂作的狀況。國防部表示，為改善這種現象，軍常服、軍便服已由原撥補「型號服」改採「量製服」製補，希望讓官兵服裝穿著剪裁合身。圖/本報資料照
三軍軍便服、軍常服過去以型號套量，經常出現不合身，需要官兵自行修改、甚至自行外出訂作的狀況。國防部表示，為改善這種現象，軍常服、軍便服已由原撥補「型號服」改採「量製服」製補，希望讓官兵服裝穿著剪裁合身。圖/本報資料照

三軍軍便服、軍常服過去以型號套量，經常出現不合身，需要官兵自行修改、甚至自行外出訂作的狀況。國防部表示，為改善這種現象，軍常服、軍便服已由原撥補「型號服」改採「量製服」製補，希望讓官兵服裝穿著剪裁合身。

國防部表示，為滿足官兵服裝實需與提升服裝品質，陸軍於108年在龍岡及湖口設立二處「服裝供售站」試行驗證，由官兵自行運用配發額度選購所需適質、適量的服裝，相關服務官兵皆表滿意；另官兵軍常服、軍便服已由原撥補「型號服」改採「量製服」製補 ，使服裝穿著剪裁合身、端莊整齊。

國防部表示，今年規劃全軍推動，由三軍司令部於北、中、南、東部地區設置「服裝供售站」共計13處，提供官兵更便捷的服務。

國防部 陸軍

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