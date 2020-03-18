國防部：官兵軍常服、軍便服將改為套量 務求剪裁合身

共機昨晚在台灣西南方海域，執行夜間飛行訓練，期間曾接近我防空識別區（ADIZ），國防部發言人史順文上午表示，空軍昨日由F-16、IDF戰機升空偵巡，對於共機動態，國軍透過聯合情監偵都能適當掌握，並派遣適當兵力全天候、全時段實施因處作為，有效確保我領空、領海、國土的安全。

2020-03-17 14:32