國防部：海軍首艘快速布雷艇今年交艇

國防部表示，今年「國艦國造」將完成首艘「快速布雷艇」交艇作業。海軍規畫110至118年，達成7型71艘國造新型軍艦交艦目標。

國防部長嚴德發後天（19日）將率官員列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，書面內容今送至立院。

報告指出，「國艦國造」採長期規畫、分批造艦策略執行，於2016年至2019年分別啟動「潛艦國造」及「新一代飛彈巡防艦」等7項造艦計畫。目前「高效能艦艇」、「快速布雷艇」及「兩棲船塢運輸艦」等3型艦已執行建造中，其中高效能艦艇與快速布雷艇，已完成首艦安放龍骨作業，並計畫2021年至2029年以前，達到71艘國造新型軍艦交艦目標。

海軍自2017年至2021年編列9億餘元預算，預計籌獲4艘新型快速布雷艇，取代現役以「合字型」通用登陸艇執行布雷任務，強化嚇阻戰力。首艘新艇載台日前已下水。