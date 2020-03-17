國軍今年度漢光36號演習科目曝光 將驗證後備戰力

國防部已宣布原訂4、5月分舉行的年度「漢光36號」兵推、實兵操演，因防疫任務延至下半年實施，但今日預先公布操演重點。操演今年將針對「重要目標防衛作戰」、「泊、灘岸快速布雷」、「灘岸殲敵之聯合兵種營作戰」與「後備戰力運用」等科目進行驗證。

國防部長嚴德發後天（19日）將在立法院外交及國防委員會進行業務報告，書面內容今送至立委處。內容指出，因應未來戰爭型態，國軍108年已完成陸軍586旅「聯合兵種營」組織調整及編裝實驗。而「聯合兵種營」具備靈活、多能、機動、獨立作戰特性，可適應未來地面防衛作戰高度城鎮化與複雜地形的作戰環境。

國防部表示，國軍今年（109）將接續完成陸軍其餘地面打擊部隊「聯合兵種營」編組、海軍增編布雷作戰艦艇、空軍新式防空飛彈換裝等組織編裝調整，組建最符作戰效益的兵力結構，確保聯合作戰任務遂行。

國防部同時表示，為強化各作戰區戰場經營及戰備整備作為，今年「漢光36號演習」將置重點於「戰力保存具體作為」、「聯合防空作戰兵、火力運用」、「重要目標防衛作戰」、「泊、灘岸快速布雷」、「濱海決勝精準飛彈射擊」、「灘岸殲敵之聯合兵種營作戰」及「後備戰力運用」等防衛作戰關鍵項目。