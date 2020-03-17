國軍高規格防疫杜絕疫情入侵 設置國家備援收容中心

國防部長嚴德發後天（19日）將率官員列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，書面內容今送至立院。報告指出，國軍支援經濟部口罩生產，至本月16日止，累計已達1萬7518人次，而國軍也選定具備獨立個人個人空間的設施，作為國家備援收容中心。

國防部表示，面對嚴峻疫情威脅，國防部支援國家防疫措施，同時也鞏固國軍內部安全。國軍所屬14家軍醫院、三軍衛材供應處及各部隊，已儲備防疫物資計128萬餘件，檢整負壓隔離病床35間，可隨時支援中央防疫需求。

國防部同時指出，國軍配合經濟部協助口罩增產，在不影響戰訓本務前提下，由各縣市後備指揮部，召集地區內後備軍人輔導幹部及後備指揮部所屬官兵，投入協助口罩增產，統計自2月3日至3月16日止，累計已派遣，累計派遣1萬7518人次。

此外，國軍化學兵部隊依衛福部指示也支援防疫消毒作業，投入宜蘭、基隆、新北、桃園及台中等地區，執行檢疫收容中心及載運隔離檢疫人員的飛機、車輛等消毒防疫作業。同時選定具備獨立個人個人空間的設施，作為國家備援收容中心。

國防部同時指出，國軍內部防疫管控作為上，區分「防疫管控」及「防疫應變」。針對各級戰情、指管中心、雷達站台、飛彈陣地、海軍艦艇等高戰備、高機敏的密閉空間單位，採最嚴謹且最高規格的防疫管制手段，包括營門量測體溫、營區消毒防疫、密閉空間全天候配戴口罩等；另國軍各級指揮所均完成預備指揮所設置，保持緊急狀況備援開設能量，必要時啟動「異地辦公異地辦公」機制，以確保指揮管制不中斷。而當前聯合情監偵、情監偵、海空偵巡及各類型戰備執勤均維持正常。

國防部同時表示，為有效杜絕境外感染，國防部已停止國軍人員至高風險國家旅遊申請，若仍有特殊因素出國者，除提高核准權責，也依國家防疫政策指導，返國後執行居家自主管理14天，確保國軍防疫工作滴水不漏。