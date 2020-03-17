外島防空戰力強化 陸軍人攜式剌針飛彈採購案決標

陸軍對美採購人攜式剌針防空飛彈案決標，將耗資64億9857萬4824元採購飛彈250枚、發射系统108套及敵我識别器108套等裝備。陸軍司令部今日表示，陸軍循軍購管道向美採購「人攜式短程防空飛彈」，是依陸軍防衛作戰需求檢討採購，將滿足建軍備戰實需。

國防部公告中華民國駐美軍事代表團採購250枚FIM-92 MANPAD Stinger肩射式剌針飛彈與附屬設備決標案，陸軍將耗資64億9857萬4824元對美採購肩250枚飛彈、發射系统108套及敵我識别器108套等裝備。

但外界發現，國防部決標公告中決標金額為64億9857萬4824元，陸軍在預算案中編列72億6528萬7000元支應，而海軍也採購同樣數量剌針飛彈，但預算僅61億998萬3000元支應，兩軍種相差11億5000餘萬元，呼籲軍方說清楚。

陸軍司令部今天表示，陸軍循軍購管道向美採購「人攜式短程防空飛彈」，是依陸軍防衛作戰需求檢討採購，與海軍作戰需求不同，因此預算編列有所差異。

陸軍司令部說，108年美方同意供售陸軍250枚刺針飛彈後，陸軍已要求美方對陸、海軍購案採「批量議價」方式降低價格。而陸軍各項軍事投資建案，均依「打、裝、編、訓」建軍思維，結合國防自主政策，通盤檢討，審慎評估後辦理武獲作業，以滿足建軍備戰實需。

陸軍司令部曾向立法院說明表示，陸軍第一階段採購250枚刺針飛彈，第二階段則將進一步採購1300枚「人攜式短程防空飛彈」與670具發射器，相關裝備將部署在外島地區。