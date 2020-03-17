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影／防疫時期頻干擾！共機昨深夜繞台 國軍全時段監控

聯合報 / 記者徐宇威／台北即時報導
國防部16日深夜發布訊息，解放軍以空警500、殲11戰機群組成戰鬥編隊，至台灣海峽中線附近進行夜間訓練，空軍IDF戰機也緊急升空。資料照片
國防部16日深夜發布訊息，解放軍以空警500、殲11戰機群組成戰鬥編隊，至台灣海峽中線附近進行夜間訓練，空軍IDF戰機也緊急升空。資料照片

國防部昨深夜發布訊息，指解放軍空軍空警500、殲11等型機於晚間7時接近台灣的西南海域，空軍即時應處，

以偵巡機廣播驅離，但同時美軍羅斯福號航空母艦與美利堅號兩棲攻擊艦合組的戰鬥群，也藉由第7艦隊臉書發布在南海操演的訊息。大陸在疫情緊張下對外宣揚軍力未見鬆懈，也造成與南海各聲索國的對峙持續緊繃。

同時針對0102黑鷹直升機墜毀造成時任參謀總長沈一鳴等8人殉職的事件，國防部於17日的例行記者會上宣布，

將在國防部圍牆外設置紀念專區，供世人憑弔。

國防部在17日的例行記者會上公布，將設置的紀念專區，以花崗石為基底，配合鏡面的設計，將前參謀總長沈一鳴等8人的影像與事蹟，以及黑鷹失事、救援、和軍民致敬緬懷的歷程，刻劃於上。攝影徐宇威設計
國防部在17日的例行記者會上公布，將設置的紀念專區，以花崗石為基底，配合鏡面的設計，將前參謀總長沈一鳴等8人的影像與事蹟，以及黑鷹失事、救援、和軍民致敬緬懷的歷程，刻劃於上。攝影徐宇威設計

國防部 空軍 解放軍 黑鷹直升機

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