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影／防疫時期頻干擾！共機昨深夜繞台 國軍全時段監控
國防部昨深夜發布訊息，指解放軍空軍空警500、殲11等型機於晚間7時接近台灣的西南海域，空軍即時應處，
以偵巡機廣播驅離，但同時美軍羅斯福號航空母艦與美利堅號兩棲攻擊艦合組的戰鬥群，也藉由第7艦隊臉書發布在南海操演的訊息。大陸在疫情緊張下對外宣揚軍力未見鬆懈，也造成與南海各聲索國的對峙持續緊繃。
同時針對0102黑鷹直升機墜毀造成時任參謀總長沈一鳴等8人殉職的事件，國防部於17日的例行記者會上宣布，
將在國防部圍牆外設置紀念專區，供世人憑弔。
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