監委證實啟動0102黑鷹失事案調查 肯定軍方設紀念專區
監察委員包宗和今日證實，監察院已啟動0102黑鷹直升機失事案調查。他表示，未來調查結果「有多少證據講多少話」，將針對失事原因與檢討向社會作交代。他肯定國防部將為此案殉職將士設立紀念專區的作法，不會影響監委調查方向與基調，監委「沒有壓力」。
國防部今天舉行記者會，說明軍方正在大直博愛營區外興建「0102將士殉職紀念專區」，為事件殉職8位將士設置中、英文紀念碑文，專區將在3月29日9時40分辦理啟用儀式。有媒體提問，0102專案目前仍在調查中，若調查報告確定肇因與人因有關，但殉職者皆已追封並設置紀念碑，國防部如何自處？
國防部發言人史順文回應表示，空軍調查報告已完整說明，全案肇因環境、天候、人因等多重因素，國防部不討論最後結果。
而據了解，監察委員包宗和、仉桂美及林雅鋒等人，目前已針對黑鷹直升機墜機事件進行調查，日前首先實地勘查唯一設置有UH-60M黑鷹直升機模擬機的陸軍航空602旅，掌握失事機正、副駕駛換訓使用模擬機的時數，並準備約談空軍飛行員，計畫深入了解此案肇因。目前只有位於新社的602旅設置有黑鷹模擬機，每周三、四下午專門提供空勤總隊與空軍救護隊使用，有使用紀錄可稽。
包宗和今證實監察院已對全案啟動調查，但不評論調查中事項，「調查不公開」。他表示，調查結果未來將向社會作交代。他同時肯定國防部為殉職將士設置紀念專區的作法，但表示不會影響監委調查方向，監委不會有壓力，未來「有多少證據講多少話」。
空軍救護隊編號「933」黑鷹直升機今1月2日執行春節慰勉任務時，不幸在新北市烘爐地山墜毀，13名機組乘員中5人生還，故前參謀總長沈一鳴等8位將校不幸殉職。空軍月前公布初步調查結果，研判肇因為「環境與人因複合因素」，因山區天氣驟變，直升機瞬間進雲，飛行員不及爬高應處，觸地墜毀。空軍司令熊厚基上將等5人因此自請處分或遭懲處、調職。
監委包宗和、仉桂美及林雅鋒等人月前甫召開記者會，公布107年6月4日空軍F-16戰機執行萬安防空演習的假想敵機任務卻撞毀在新北市五分山全案調查，詳細檢討出當時戰機飛入雲中後，殉職的領隊吳彥霆曾兩度要求爬高，卻未獲戰管准許，最後導致撞山，監察院因此通過對空軍戰管聯隊的負責軍官提出彈劾，移送公懲會。
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