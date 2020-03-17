監委證實啟動0102黑鷹失事案調查 肯定軍方設紀念專區

監察委員包宗和今日證實，監察院已啟動0102黑鷹直升機失事案調查。他表示，未來調查結果「有多少證據講多少話」，將針對失事原因與檢討向社會作交代。他肯定國防部將為此案殉職將士設立紀念專區的作法，不會影響監委調查方向與基調，監委「沒有壓力」。

國防部今天舉行記者會，說明軍方正在大直博愛營區外興建「0102將士殉職紀念專區」，為事件殉職8位將士設置中、英文紀念碑文，專區將在3月29日9時40分辦理啟用儀式。有媒體提問，0102專案目前仍在調查中，若調查報告確定肇因與人因有關，但殉職者皆已追封並設置紀念碑，國防部如何自處？

國防部發言人史順文回應表示，空軍調查報告已完整說明，全案肇因環境、天候、人因等多重因素，國防部不討論最後結果。

而據了解，監察委員包宗和、仉桂美及林雅鋒等人，目前已針對黑鷹直升機墜機事件進行調查，日前首先實地勘查唯一設置有UH-60M黑鷹直升機模擬機的陸軍航空602旅，掌握失事機正、副駕駛換訓使用模擬機的時數，並準備約談空軍飛行員，計畫深入了解此案肇因。目前只有位於新社的602旅設置有黑鷹模擬機，每周三、四下午專門提供空勤總隊與空軍救護隊使用，有使用紀錄可稽。

包宗和今證實監察院已對全案啟動調查，但不評論調查中事項，「調查不公開」。他表示，調查結果未來將向社會作交代。他同時肯定國防部為殉職將士設置紀念專區的作法，但表示不會影響監委調查方向，監委不會有壓力，未來「有多少證據講多少話」。

空軍救護隊編號「933」黑鷹直升機今1月2日執行春節慰勉任務時，不幸在新北市烘爐地山墜毀，13名機組乘員中5人生還，故前參謀總長沈一鳴等8位將校不幸殉職。空軍月前公布初步調查結果，研判肇因為「環境與人因複合因素」，因山區天氣驟變，直升機瞬間進雲，飛行員不及爬高應處，觸地墜毀。空軍司令熊厚基上將等5人因此自請處分或遭懲處、調職。