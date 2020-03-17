西裝短髮 國安局長邱國正在美陸軍戰院名人牆位置曝光

美國陸軍戰爭學院官方臉書粉絲專頁日前披露馬來西亞陸軍總司令艾哈邁德·哈斯布拉（ahmad hasbullah）膺選學院名人堂的畫面，也同時披露國安局長邱國正在名人牆上的照片。邱國正因軍旅傑出表現，2018年赴美領取美戰院名人堂獎項。而在各國軍旅名人皆以軍裝照示人的畫面中，因我國與美國沒有邦交，邱國正在名人牆上以俐落短髮的西裝照示人，國籍標示為TAIWAN。

美國陸軍戰爭學院其實更早前就提名邱國正入選名人堂，當年邱任國防部上將軍備副部長赴美參加美台商會國防工業會議時，美國陸軍戰院就備妥獎項計畫安排邱出席領獎，但邱國正堅持軍人儀節，認為應穿軍服出席，和校方無法達成共識。獎項一直等邱退伍後，沒有了軍服的因素，邱國正才於2018年赴美領取。

依美國陸軍戰院規定，國際校友擔任過軍種司令、參謀總長或國防部長、國家元首，都可以提名甄選該校國際名人堂。邱國正曾任後備司令、陸軍司令、參謀總長，因此獲得提名膺選名人堂。邱國正退伍後接任退輔會主委，去年又轉任國安局長。

美國陸軍戰爭學院臉書粉絲專頁披露，哈邁德·哈斯布拉將軍膺選美國陸軍戰院國際校友名人堂，接受昔日戰院同班同學、美軍太空副司令詹姆士.狄克森（James dickinson）將軍致意。畫面以名人牆作為背景，邱國正照片在名人牆上的位置曝光，從畫面分析，是各國軍旅名人唯一以西裝照示人的案例，顯示我國特殊國際處境。

美國國務院1994年 Taiwan Policy Review 對台政策基調，稱呼中華民國為台灣（Taiwan），中華民國赴美受訓軍官皆以TAIWAN標明國籍。