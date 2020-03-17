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國防部升高防疫措施 記者會改報名制採梅花座

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
國防部上午舉行例行記者會，由發言人史順文主持。記者洪哲政／攝影
國防部上午舉行例行記者會，由發言人史順文主持。記者洪哲政／攝影

國防部聯三作戰次長室聯戰處長林文皇上午表示，因應新冠肺炎疫情，國防部已規劃國軍異地辦公計劃，並陸續進行演練與驗證。此外，國防部例行記者會也從過去開放式，改為「報名制」，限制人數，記者會場採「梅花座」間隔，避免群聚效應與近距感染風險。

國防部上午舉行例行記者會，由發言人史順文主持。國防部除對與會記者除實施體溫量測，控管發燒者進場外，記者會同時改採報名制，會場位置也採取間隔措施，以符合防疫原則。

針對國軍部隊防疫計畫，林文皇表示，國防部因應疫情日益嚴峻，依中央防疫政策指導，秉持超前部署原則，區分指揮所、部隊、學校、機關、廠庫類型單位，並就單位任務特性，依分艙、分流分時、分工原則，目前已完成異地辦公規劃與整備，並且實施演練及驗證，杜絕國軍官兵感染新冠肺炎的風險。國防部有完整規劃，將依令實施異地辦公。

此外，根據國軍基層反應，國防部要求官兵自備口罩進入營區，但官兵沒有時間外購口罩，以致許多人一只口罩一戴數日；而在國防部異地辦公計畫中，因人數集中之故，部分高司單位住宿區每個房間人數變多，基層憂心會因此反而增長加群聚效應的風險。

軍醫局表示，國防部防疫作為都是依中央防疫指揮中心指導進行要求，其中也包括口罩配戴，而只要國防部任務所需，口罩均可正常撥補，能滿足官兵需求。

軍醫局也說，國防部對分艙、分流採取嚴格措施，一定會作好健康篩檢，健康無虞者才會住同一寢室。

國防部例行記者會也從過去開放式，改為「報名制」，限制人數，記者會場採「梅花座」間隔，避免群聚效應、近距感染風險。記者洪哲政／攝影
國防部例行記者會也從過去開放式，改為「報名制」，限制人數，記者會場採「梅花座」間隔，避免群聚效應、近距感染風險。記者洪哲政／攝影

國防部 口罩 國軍

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