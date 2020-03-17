監委展開黑鷹墜機案調查 國防部為殉職將士設紀念專區

監察院正針對1月2日黑鷹直升機墜毀事件進行調查，國防部今日宣布，正在大直博愛營區外興建「0102將士殉職紀念專區」，為事件殉職8位將士設置中、英文紀念碑文。專區將在3月29日9時40分辦理啟用典禮。

國防部文宣心戰處長樓偉傑上午表示，「0102將士殉職」全國軍民同感傷痛，政府為表彰將士保家衛國、犧牲奉獻的情操，策辦崇榮治喪儀程，展現出軍民同心深厚情誼與凝聚國人愛國心。為使將士英勇足跡永留國人心中，規劃設置紀念專區，以供國人及官兵袍澤永懷追思。

樓偉傑表示，此案經國防部研討決定，基於「整體景觀與便民」考量，國防部在北安路與崇實路口東側圍牆外設置專區，與不鏽鋼材質公共藝術品「榮耀」相互呼應，融合三軍官兵、國旗飄揚在台灣上空及殉職將士獻身報國等元素，除便於民眾親近互動及緬懷致意外，並可延伸「榮耀」深遠意涵。

但針對過去執行任務奮勇犧牲的將士，如早年「昌平演習」中同樣直升機墜毀而殉職的將士，並沒有類同的待遇，未來類案是否要比照辦理。樓偉傑則回應，設置紀念專區是為紀念事件時間點全國軍民所表達的愛國情操，至於未來作戰演訓若有任何傷亡意外，國軍都會有各種緬懷的方式，讓後進了解進而效法；但很難用同一標準比照，國軍對因公犧牲的官兵都會有適當的追思方式。