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共機夜航擾我空防 國防部：F-16與IDF戰機在空應處
共機昨晚在台灣西南方海域，執行夜間飛行訓練，期間曾接近我防空識別區（ADIZ），國防部發言人史順文上午表示，空軍昨日由F-16、IDF戰機升空偵巡，對於共機動態，國軍透過聯合情監偵都能適當掌握，並派遣適當兵力全天候、全時段實施因處作為，有效確保我領空、領海、國土的安全。
上周美海軍驅逐艦駛進南海西沙群島範圍，引發中共解放軍反彈後，美軍太平洋艦隊羅斯福號航母戰鬥群3月15日再度駛進南海，與美利堅號兩棲攻擊艦進行聯合演訓。傳共機夜間出海，是為對應美軍海上操演。
國防部昨晚表示，國防部偵獲中共空警500、殲11等型機，於昨日晚間19時許於台灣西南方海域，執行夜間飛行訓練，期間曾接近我防空識別區（ADIZ），經我空中偵巡戰機適切應對，實施廣播驅離後，共機飛離我防空識別區。
國防部強調，國軍運用聯合情監偵作為，對於台海周邊海空域狀況，均能全程監偵，充分掌握與應處，護衛國土安全，籲請國人放心。
國防部上午舉行例行記者會，針對共機夜間執行偵巡擾我空防，史順文表示，空軍昨日由F-16、IDF戰機進行空中偵巡，針對共機動態，國軍透過聯合情監偵都能適當掌握，並派遣適當兵力全天候、全時段實施因處作為，有效確保我領空、領海、國土的安全。
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