共機夜航擾我空防 國防部：F-16與IDF戰機在空應處

在直升機上執行空中吊掛傷患勤務，除須具備各式救生與攀降證照外，搜救隊員經常要在強風中懸掛，使盡全力與吊環、吊籃及擔架周旋，搶救海上傷患生命，過去都由男性特勤隊員出勤。海岸巡防署經組織改造後，成立空勤吊掛分隊，首度訓練出三名女性搜救員。81年次的蒲俐錦已多次在強風中出海執勤，曾在吊掛鋼繩纏繞漁船天線及圍桿的危機中，成功搶救海上傷患。

2020-03-15 13:35