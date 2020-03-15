聽新聞
test
0:00 / 0:00
美終止ALQ-131A電戰系統研發 空軍：我未蒙受損失
空軍司令部今（15）日證實，F-16A/B電戰系統確已終止研發，但強調並未造成我國損失。
空軍司令部今天發出新聞稿表示，美方前已正式告知我國終止ALQ-131A電戰系統研發， 空軍亦同步取消該採購品項 ，尚無預算投入與損失，並獲美方確認。
空軍司令部說，空軍遵照立院決議，與美軍使用一致的裝備構型，新購F-16V(BLK70)型戰機的電戰裝備，已請美方就預算、期程、功性能及後勤維保等面向綜合研析，提供最佳方案，以確保電戰優勢，符合未來戰場需求，籲請國人放心。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言