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美終止ALQ-131A電戰系統研發 空軍：我未蒙受損失

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
我國F-16戰機目前仍使用現役ALQ-184電戰莢艙執勤。 圖／聯合報系資料照片
我國F-16戰機目前仍使用現役ALQ-184電戰莢艙執勤。 圖／聯合報系資料照片

空軍司令部今（15）日證實，F-16A/B電戰系統確已終止研發，但強調並未造成我國損失。

空軍司令部今天發出新聞稿表示，美方前已正式告知我國終止ALQ-131A電戰系統研發， 空軍亦同步取消該採購品項 ，尚無預算投入與損失，並獲美方確認。

空軍司令部說，空軍遵照立院決議，與美軍使用一致的裝備構型，新購F-16V(BLK70)型戰機的電戰裝備，已請美方就預算、期程、功性能及後勤維保等面向綜合研析，提供最佳方案，以確保電戰優勢，符合未來戰場需求，籲請國人放心。

空軍 F-16 美軍

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