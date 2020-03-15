快訊

遭信徒背叛欠高利貸4千萬 恆述法師承諾拋售鑽石償債

確診高中生已掌握7家人6聚餐同學 就讀班級要停課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美喊不幹了 我重金採購「F-16新型電戰系統」案泡湯

聯合晚報 / 記者洪哲政／台北報導
我國F-16戰機目前仍使用現役ALQ-184電戰莢艙執勤。 圖／聯合報系資料照片
我國F-16戰機目前仍使用現役ALQ-184電戰莢艙執勤。 圖／聯合報系資料照片

空軍F-16A/B型戰機採購ALQ-131A FMS電戰系統莢艙，但是這套系統始終仍處於研發階段，空軍今天表示，已接獲美軍通知，ALQ-131電戰系統莢艙研發案已經停止。

空軍原以1億6000餘萬美元預算，採購美方研發中的ALQ-131A FMS電戰莢艙42套，美方不斷以研發成本上漲，使最初編列的預算在美方不斷漲價後，只能採購12套，數量大縮水。

全案經立法院通過凍結部分預算，監察院也以電戰莢艙仍在工程發展階段，迄未進行作戰測評、美國空軍亦未下達全量生產決心，我方即向美採購，糾正空軍，要求改善。

立法院在軍方壓力下通過預算，同意空軍先行採購12套，結果這項採購計畫成了一場鬧劇。空軍接獲美軍通知，美軍停止研發ALQ-131電戰系統莢艙。台灣單獨投資美方研發，全部付諸流水。

這項電戰莢艙採購案從一開始就在軍火業界傳出有人介入，空軍才會買一個不存在的商品，而且還要投資研發，空軍宣稱是美軍建議採購，美方卻說是台灣當局自行決定採購，如今停止研發，1億6000多萬美元採購案無法完成，也影響空軍戰力整備。在無法取得新型電戰系統下，空軍F-16戰機目前仍使用現役ALQ-184電戰莢艙執勤。

空軍 美軍 F-16 立法院 監察院

延伸閱讀

空軍中士12年前中彈亡 檢重新調查

彩排國慶飛行演出傳意外 巴基斯坦空軍F-16墜毀

共機月前大舉壓迫海峽空域 三型機與防空飛彈全戰備

關鍵20秒延誤…F16撞山 空軍、民航局被糾正

相關新聞

成為海巡空勤吊掛士 3姝先闖4關

想要成為海巡空勤吊掛士，必須取得救生員、初級救護技術員、水上救生訓練與直升機吊掛及攀降等四種證照。海巡署內成功闖過完訓門檻的女性，共有蒲俐錦、林姿婷、陳詩婷三人。而擔任吊掛士，本薪結合勤務加給與飛行鐘點費，上士月薪即可上看7萬元。

影／空中救援英雌 海巡空勤吊掛首見女隊員

在直升機上執行空中吊掛傷患勤務，除須具備各式救生與攀降證照外，搜救隊員經常要在強風中懸掛，使盡全力與吊環、吊籃及擔架周旋，搶救海上傷患生命，過去都由男性特勤隊員出勤。海岸巡防署經組織改造後，成立空勤吊掛分隊，首度訓練出三名女性搜救員。81年次的蒲俐錦已多次在強風中出海執勤，曾在吊掛鋼繩纏繞漁船天線及圍桿的危機中，成功搶救海上傷患。

美喊不幹了 我重金採購「F-16新型電戰系統」案泡湯

空軍為F-16A/B型戰機採購ALQ-131A FMS電戰系統莢艙，但是這套系統始終仍處於研發階段，空軍今天表示，已接獲美軍通知，ALQ-131電戰系統莢艙研發案已經停止。

空軍證實 美方通知停止ALQ-131電戰系統莢艙研發案

空軍為F-16A/B型戰機採購ALQ-131A FMS電戰系統莢艙，但是這套系統始終仍處於研發階段，空軍今天表示，已接獲...

海巡空勤吊掛搜救員上士月薪上看七萬 四關卡要闖

想要成為海巡空勤吊掛士，必須取得救生員、初級救護技術員、水上救生訓練與直升機吊掛及攀降等四種證照。海巡署內成功闖過完訓門...

龍翔任務女力夯 海巡女上士吊掛搜救戰力強

在直升機上執行空中吊掛傷患勤務，除須具備各式救生與攀降證照外，安全風險極高，搜救隊員經常要在強風中懸掛，使盡全力與吊環、...

防疫影響美驗證人員來台 海弓三首度海基試射未定

知情人士證稱，中科院研發中的海弓三防空飛彈，已於2、3月間，陸續於九鵬基地進行兩次陸基對空實彈射擊，均命中目標，近日預定...

防堵新冠肺炎 國防部暫停核准官兵出國旅遊申請

為因應新冠肺炎疫情，國防部2月底已要求國軍各部隊盡量避免前往疫情風險高國家，包括中國大陸、新加坡、日本、香港、韓國、泰國...

醫護防疫誰關懷 陸軍官兵推進抗疫前線表敬意

外界頻傳部分商家因疫情不願送餐到醫院傳聞，陸軍關渡指揮部等單位有官兵社團手作餅乾、手寫卡片，昨天(13日)送到三軍總醫院...

影／我國化學兵防護服長這樣 執勤人員透露：穿到全身濕

新冠肺炎疫情延燒，我國軍方化學兵部隊陸續執行郵輪、專機與檢疫所消毒任務，陸軍司令部今天在陸軍化生放核訓練中心展示化學兵A...

【重磅快評】吳斯懷不是國安危機 無腦鄉民語言才是

國民黨立委吳斯懷又成了新聞話題：某電視台援引「知情人士」說法，指身在立院衛環委員會的吳斯懷，卻發文向國防部索取三軍人力編...

影／化學兵防護衣亮相 C級疫情主力 特製AB級防蝕缺氧

疫情期間最常看到的防疫裝備都是拋棄式的白色防護衣，不過防護衣其實分為ABCD四個等級，A級防護衣具有抗腐蝕的效果，對皮膚...

熱門新聞

圖表看疫情／西班牙封城、總理夫人確診 印尼確診數破百例

川普：我已接受新冠病毒檢測 可能把鮑爾降職為理事

暴增6例境外移入 西班牙留學生、青少年遊希臘都確診

案59確診為高中生！相關接觸者達16人 該班停課14天

「鄭州毒王」隱瞞義法旅遊史 恐與全球4萬人接觸

獨／返台之路像逃難 她滯留歐洲飽受歧視、機票翻倍漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。