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空軍證實 美方通知停止ALQ-131電戰系統莢艙研發案

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
我國F-16戰機目前仍使用現役ALQ-184電戰莢艙執勤。圖：本報資料照；記者洪哲政／攝影
我國F-16戰機目前仍使用現役ALQ-184電戰莢艙執勤。圖：本報資料照；記者洪哲政／攝影

空軍F-16A/B型戰機採購ALQ-131A FMS電戰系統莢艙，但是這套系統始終仍處於研發階段，空軍今天表示，已接獲美軍通知，ALQ-131電戰系統莢艙研發案已經停止。

空軍原以1億6000餘萬美元預算，採購美方研發中的ALQ-131A FMS電戰莢艙42套，美方不斷以研發成本上漲，使得最初編列的預算在美方獅子大開口不斷漲價後，只能採購12套，數量大幅縮水。

全案經立法院通過凍部分結算，監察院也以電戰莢艙仍在工程發展階段，迄未進行作戰測評、美國空軍亦未下達全量生產決心，我方即向美採購，糾正空軍，要求改善。

立法院在軍方壓力下通過預算，同意空軍先行採購12套，結果這項採購計畫成了一場鬧劇。空軍接獲美軍通知，美軍停止研發ALQ-131電戰系統莢艙。台灣單獨投資美方研發，全部付諸流水。

這項電戰莢艙採購案從一開始就在軍火業界傳出有人介入，空軍才會買一個不存在的商品，而且還要投資研發，空軍宣稱是美軍建議採購，美方卻說是台灣當局自行決定採購，如今停止研發，1億6000多萬美元的採購案無法完成，也影響空軍戰力整備。在無法取得新型電戰系統下，空軍F-16戰機目前仍使用現役ALQ-184電戰莢艙執勤。

空軍 美軍 F-16

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