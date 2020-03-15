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海巡空勤吊掛搜救員上士月薪上看七萬 四關卡要闖

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
海巡署偵防分署空勤吊掛分隊第二小隊隊員陳詩婷。圖／偵防分署提供
海巡署偵防分署空勤吊掛分隊第二小隊隊員陳詩婷。圖／偵防分署提供

想要成為海巡空勤吊掛士，必須取得救生員、初級救護技術員、水上救生訓練與直升機吊掛及攀降等四種證照。海巡署內成功闖過完訓門檻的女性，共有蒲俐錦、林姿婷、陳詩婷三人。而擔任吊掛士，本薪結合勤務加給與飛行鐘點費，上士月薪即可上看7萬元。

想要成為海巡署「空勤吊掛分隊」成員，除體能必須合格外，依序會有四道關卡。報名者首先必須自備合格救生員資格，同時通過海巡署測試；而後接受海巡署直升機吊掛及攀降訓練完訓通過驗收後，接受國軍空勤人員求生訓練中心水上求生訓練完訓；最後到醫療院所完成初級救護技術員教育訓練。各階段都有證書必須取得，才能登機勤執勤。

蒲俐錦、林姿婷與陳詩婷，都擁有大學學歷，同樣從基層出發，擔任志願士兵後升任士官，從在漁港負責安檢漁船的勤務中，主動報名參加空勤吊掛訓練，成功闖過各個關卡完訓。

海巡吊掛勤務加給為1萬7700元，飛行鐘點費每小時400元，每個月原則上是20小時；超過20小時以外的，調整成每小時600元；以此類推。以蒲俐錦上士薪資本薪為4萬5260元，加上勤務加給與飛行鐘點費，每月薪資上看7萬元。

海巡署偵防分署空勤吊掛分隊隊員林姿婷。圖／偵防分署提供
海巡署偵防分署空勤吊掛分隊隊員林姿婷。圖／偵防分署提供

海巡署 直升機 薪資

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