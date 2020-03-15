龍翔任務女力夯 海巡女上士吊掛搜救戰力強

在直升機上執行空中吊掛傷患勤務，除須具備各式救生與攀降證照外，搜救隊員經常要在強風中懸掛，使盡全力與吊環、吊籃及擔架周旋，搶救海上傷患生命，過去都由男性特勤隊員出勤。海岸巡防署經組織改造後，成立空勤吊掛分隊，首度訓練出三名女性搜救員。81年次的蒲俐錦已多次在強風中出海執勤，曾在吊掛鋼繩纏繞漁船天線及圍桿的危機中，成功搶救海上傷患。

海巡署過去由特勤隊支援全國各空勤基地吊掛任務，搜救員隨機出勤，在海域上空冒險搜救，懸空救人，當時稱為「龍翔任務」。2016年間，空勤總隊一架直升機執行擱淺的「德翔台北號」貨輪吊掛作業時，發生意外墜海，空勤吊掛員蔡宗達被旋翼打中，壯烈殉職，吊掛勤務風險可見一斑。

海巡署組織改造後，洋岸特勤隊合併回歸本務，另成立專責的偵防分署空勤吊掛分隊，負責與內政部空勤總隊直升機共同執勤，不少女性官兵報名踴躍，第一個闖過重重關卡完訓的，就是蒲俐錦。

蒲俐錦是軍職上士，102年入伍到海巡擔任志願役士兵，而後升任士官，擔任漁港安檢工作，還曾負責心理輔導工作。蒲俐錦106年成為海巡署首位女性空勤吊掛搜救隊員，至今海難救援任務已累積至29架次，成功救援五人。

蒲俐錦出海的救援航次，多是陣風七到十級的惡劣海象，除與男性搜救員合作救援吊掛上來的傷患外，她也曾親自「出艙」懸翔。去年3月11日，一艘貨輪在台中港外50海浬，一名船員手指斷裂，請求派遣空勤總隊直升機救援，就是由她執行吊籃救護吊掛操作，鋼繩回收期間纏繞船隻天線及圍桿，她機警處置得宜，成功將傷患吊掛進艙後送返陸地就醫。

蒲俐錦曾打趣地說，她「本來是想當空姐的，結果…現在卻變成這種空姐。」海巡署也肯定蒲俐錦恪遵職守，還能積極學習救援相關技能，而且能營造友善組織氣氛及壓力調適等能力。在蒲俐錦之後，海巡署又召訓兩名女性搜救吊掛士，打破過去這項任務由男性獨佔的局面。