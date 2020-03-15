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防疫影響美驗證人員來台 海弓三首度海基試射未定

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
海軍「高雄」號登陸艦（LCC-1）移撥給中科院作為海上飛彈測試平台，預定5月份首度進行Mk 41垂直發射系統發射海弓三防空飛彈的飛行導控測試。圖/讀者提供
海軍「高雄」號登陸艦（LCC-1）移撥給中科院作為海上飛彈測試平台，預定5月份首度進行Mk 41垂直發射系統發射海弓三防空飛彈的飛行導控測試。圖/讀者提供

知情人士證稱，中科院研發中的海弓三防空飛彈，已於2、3月間，陸續於九鵬基地進行兩次陸基對空實彈射擊，均命中目標，近日預定進行第3枚射擊；至於首次海上平台實彈射擊測試，預定在5月份進行，但目前確切時間未定，原因是美方人員來台須經日本轉機，落地必須接受14天隔離檢疫，美方暫無法來台。

外傳海軍「高雄」號登陸艦（LCC-1）在移撥給中科院作為海上飛彈測試平台之後，已於2月26日在九鵬基地外海，首次完成由Mk 41垂直發射系統發射海弓三防空飛彈的飛行導控測試。但據證稱，這項消息有誤。

知情人士指出，我方採購兩套Mk41垂直發射系統，一套裝設於九鵬基地，另套則裝設於高雄艦上。過去兩次整合海基天弓三型防空飛彈實彈射擊，都是自九鵬基地進行陸基測試，兩度命中目標，第三枚海弓三陸基系統測試，計畫近期舉行。

但知情人士說，MK41與海弓三的整合同時需要美方人員協助驗證，但因新冠肺炎疫情防疫所需，美方人員來台須經日本東京等地轉機，落地須檢疫隔離14天，影響試射進度。包括5月份預計進行首度海基試射行程，目前都無法確定時間。

飛彈 中科院 轉機

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