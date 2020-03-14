飛機廁所病毒量恐怕最高 陳時中籲可以包尿布搭機
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，多次強調「長途飛行」感染新冠肺炎的風險高，呼籲民眾最好不要搭飛機，今天他再次呼籲，近期若是一定要搭飛機，全程戴口罩，手摸得到的地方全部消毒，也盡可能不要上廁所，可以採取「包紙尿布」搭機的策略，降低感染風險。
陳時中日前就曾表示，飛機上廁所的風險最高，其次整架飛機中，手能摸得到的地方，最好擦拭乾淨，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也曾說，在一個環境中，帶有新冠肺炎病毒的患者，只要待得愈久，病毒量就會愈多，對環境汙染的風險愈高，因此長途飛行本身就具有高風險。
陳時中呼籲近期若是沒有必要，不要搭飛機，若是一定要搭飛機，全程一定要戴口罩，手摸得到的地方都清潔消毒好，至於避開病毒量可能最高的「廁所」，在長途飛行時，不上廁所是非常困難的，他建議可用肥皂把手洗乾淨或包紙尿布趨吉避凶。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言