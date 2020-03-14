中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，多次強調「長途飛行」感染新冠肺炎的風險高，呼籲民眾最好不要搭飛機，今天他再次呼籲，近期若是一定要搭飛機，全程戴口罩，手摸得到的地方全部消毒，也盡可能不要上廁所，可以採取「包紙尿布」搭機的策略，降低感染風險。

陳時中日前就曾表示，飛機上廁所的風險最高，其次整架飛機中，手能摸得到的地方，最好擦拭乾淨，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也曾說，在一個環境中，帶有新冠肺炎病毒的患者，只要待得愈久，病毒量就會愈多，對環境汙染的風險愈高，因此長途飛行本身就具有高風險。

陳時中呼籲近期若是沒有必要，不要搭飛機，若是一定要搭飛機，全程一定要戴口罩，手摸得到的地方都清潔消毒好，至於避開病毒量可能最高的「廁所」，在長途飛行時，不上廁所是非常困難的，他建議可用肥皂把手洗乾淨或包紙尿布趨吉避凶。