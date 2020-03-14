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防堵新冠肺炎 國防部暫停核准官兵出國旅遊申請

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
國防部擴大勸阻官兵出國範圍，從原先的29個高風險國家調整為全球各國。圖／本報系資料照
國防部擴大勸阻官兵出國範圍，從原先的29個高風險國家調整為全球各國。圖／本報系資料照

為因應新冠肺炎疫情國防部2月底已要求國軍各部隊盡量避免前往疫情風險高國家，包括中國大陸、新加坡、日本、香港、韓國、泰國等29國。國防部今天進一步表示，有鑒於全球疫情未趨緩，3月初已將此政策範圍擴大至全球所有國家，若非特殊原因，各單位將暫停核准官兵出國旅遊申請。

國防部發言人史順文表示，為避免轉機或途經各國時的感染風險，國防部已要求轄下各單位暫停核准官兵出國旅遊申請；已核定的個案，則加以勸阻延期；但這並非強制禁止所有國軍官兵出國，若有一定要出國個案，仍可經高階主管核定後成行；但返台後必須嚴格執行14天居家自主健康管理等相關規範。

史順文表示，對面防疫工作，國防部會按中央流行疫情指揮中心指導完成各項應變準備，並維持戰訓任務正常、確保國軍戰力完整；若不幸仍出現有官兵染疫情況，也將遵照已訂定出的「營區疫情感染應變程序」執行。

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