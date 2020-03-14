醫護防疫誰關懷 陸軍官兵推進抗疫前線表敬意

外界頻傳部分商家因疫情不願送餐到醫院傳聞，陸軍關渡指揮部等單位有官兵社團手作餅乾、手寫卡片，昨天(13日)送到三軍總醫院，表達對防疫前線醫護人員的敬意。

活動發起人、關指部愛心社社長郭孟佳中士指出，從媒體獲悉醫護人員因應防疫任務不眠不休的投入，因此決定號召關指部愛心社與第3支援指揮部烘焙社，希望以親手製作的手工餅乾與暖心卡片，表達國軍對醫護人員的敬意。

3支部台北廠烘焙社社長董詳翃中士說，新冠肺炎疫情持續延燒，眾多醫護人員冒著被感染的風險投入防疫前線；為工作需要，有時連用餐的時間都沒有，因此希望能親手做些小點心，感謝他們付出。

三總急診室賴姓護理長代表三總急診室收下官兵的慰勞禮物，對國軍弟兄製作的卡片、點心，代表在第一線「抗疫」的夥伴，表示感謝。