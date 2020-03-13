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影／我國化學兵防護服長這樣 執勤人員透露：穿到全身濕

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
陸軍司令部今天在陸軍化生放核訓練中心展示化學兵A到D級防護服與訓練過程，其中A級空氣呼吸器，穿戴裝備重達10公斤。記者張裕珍／攝影
陸軍司令部今天在陸軍化生放核訓練中心展示化學兵A到D級防護服與訓練過程，其中A級空氣呼吸器，穿戴裝備重達10公斤。記者張裕珍／攝影

新冠肺炎疫情延燒，我國軍方化學兵部隊陸續執行郵輪、專機與檢疫所消毒任務，陸軍司令部今天在陸軍化生放核訓練中心展示化學兵A到D級防護服與訓練過程，其中A與B都配有空氣呼吸器，穿戴裝備重達10公斤，不過，迄今防疫期間仍以C級防護衣為主，執勤人員透露防護服不透氣，幾乎都穿到全身濕透「手套都積水」，相當辛苦。

我國化學兵約2千多人，軍方在桃園八德介壽路打造陸軍化生放核訓練中心，為化學兵訓練唯一場址，由於軍方化學兵部隊近月陸續執行寶瓶星號遊輪消毒丶鑽石公主號遊輪專機與滯留武漢台胞返台專機等消毒偵檢任務，也讓外界好奇其防護規格與訓練。

軍方今天開放桃園八德的化生放核訓練中心教室供媒體拍攝A到D級防護服裝備，中心教官也請化學兵穿上A級防護服示範爬梯與拉力等訓練過程，展示如何增強心肺力，以因應長時間穿戴A與B級防護衣能力。

軍方說明，A與B級防護服都配有空氣呼吸器與鋼瓶，A級全身裝備重達10公斤，A級可防護呼吸道與皮膚最高等級，B級為防護呼吸道最高與皮膚次等級。

另，近來防疫期間常見的以白色的C級防護服，為防護呼吸道與皮膚次等級，D級則為一般工作服，會依現場位置與環境選擇防護服等級，並採一次性拋棄，避免汙染。

軍方說明，A級防護服是最高等級防護服規格，主要為現場有缺氧或有影響皮膚之虞就會使用，最近一次使用是20年前中正大學實驗室發生意外請求國軍救災，軍方考量現場環境而選擇穿戴A級防護服，目前評估新冠肺炎疫情發展使用C級防護衣就足夠。

化生放核訓練中心中校組長羅斯鴻說，最近一次參與第2批武漢包機返台的消毒防疫作業，化學兵穿戴C級防護服執勤，時間長達16小時，由於防護服難以穿脫，基本上無法上廁所，但還是可用轉機時間喝水、上廁所，防護服只要換下，就一定拋棄換新。

化生放核訓練中心士官長教官邱柏森也指導化學兵如何進行心肺訓練，教室內有爬梯機與拉力器材，他說，原則爬梯機要達到速率1分鐘15公尺，拉力一組要完成20到25下，訓練人員會審視化學兵訓練情形與實際耗氧量，了解其心肺能力以利後續訓練。

邱柏森也分享，SARS期間曾參與和平醫院封院後的消毒防疫工作，當時穿著C級防護服入內，他說，當時因封院形勢緊張不安，但是化學兵入內前都有完善整備訓練，入院後也都有抽血採檢，並於出院後進行詳細檢查，做好各項心理建設，減緩壓力。

陸軍司令部今天在陸軍化生放核訓練中心展示化學兵A到D級防護服與訓練過程，平時須穿A級防護服進行爬梯訓練。記者張裕珍／攝影
陸軍司令部今天在陸軍化生放核訓練中心展示化學兵A到D級防護服與訓練過程，平時須穿A級防護服進行爬梯訓練。記者張裕珍／攝影
陸軍司令部今天在陸軍化生放核訓練中心展示化學兵A到D級防護服，左一為A級、左二為B級、中間為C級、右二為D級。記者張裕珍／攝影
陸軍司令部今天在陸軍化生放核訓練中心展示化學兵A到D級防護服，左一為A級、左二為B級、中間為C級、右二為D級。記者張裕珍／攝影
陸軍司令部今天在陸軍化生放核訓練中心展示化學兵A到D級防護服與訓練過程，其中A級空氣呼吸器，穿戴裝備重達10公斤。記者張裕珍／攝影
陸軍司令部今天在陸軍化生放核訓練中心展示化學兵A到D級防護服與訓練過程，其中A級空氣呼吸器，穿戴裝備重達10公斤。記者張裕珍／攝影
陸軍司令部今天在陸軍化生放核訓練中心展示化學兵A到D級防護服與訓練過程，平時須穿A級防護服進行拉力訓練。記者張裕珍／攝影
陸軍司令部今天在陸軍化生放核訓練中心展示化學兵A到D級防護服與訓練過程，平時須穿A級防護服進行拉力訓練。記者張裕珍／攝影
陸軍司令部今天在陸軍化生放核訓練中心展示化學兵A到D級防護服與訓練過程，平時須穿A級防護服進行爬梯訓練。記者張裕珍／攝影
陸軍司令部今天在陸軍化生放核訓練中心展示化學兵A到D級防護服與訓練過程，平時須穿A級防護服進行爬梯訓練。記者張裕珍／攝影

新冠肺炎 專機 陸軍

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