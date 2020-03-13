快訊

楊牧辭世 ／向陽：楊牧是植根台灣的文學巨樹

新冠病毒是美軍帶到武漢？陸外交部正式表態

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】吳斯懷不是國安危機 無腦鄉民語言才是

聯合報 / 主筆室
身在立院衛環委員會的國民黨立委吳斯懷（圖），發文向國防部索取資料，遭媒體質疑，但事實上，任何一位立委都可向任何一個部會請求提供資料。記者葉信菉／攝影
身在立院衛環委員會的國民黨立委吳斯懷（圖），發文向國防部索取資料，遭媒體質疑，但事實上，任何一位立委都可向任何一個部會請求提供資料。記者葉信菉／攝影

國民黨立委吳斯懷又成了新聞話題：某電視台援引「知情人士」說法，指身在立院衛環委員會的吳斯懷，卻發文向國防部索取三軍人力編現比與作戰規畫的資料，用心令人懷疑。

自從2016年北京「人民大會堂事件」之後，吳斯懷就被套上紅帽子，被綠營當成退將「舔中賣台」的代表人物。國民黨提名他擔任不分區，更被認為是多位形象牌區域立委落選的原因之一。

問題是，吳斯懷的行為，是政治上的觀感問題，不是違法與否的問題。即使以最新通過的反滲透法，他也還是沒違反，也還是可以擔任中華民國的立法委員。

雖然不在外交國防委員會，但不代表他不能針對外交國防事務問政，不代表他不能向這些部會索取資料。立院各委員會的會議，從來不限制本委員會的成員前來質詢。唯一差別只有發言時間長短，以及無法參加表決（雖然在委員會層級，盡量避免以表決解決爭議）。

因此，吳斯懷或其他任何一位立委，到任何一個委員會發言，向任何一個部會請求提供資料，都是立法院過去幾十年來，每天都在發生的事情。

另外，國防部或任何其他部會，幾十年來面對不知多少立委詢問資訊，對於哪些東西可以給，哪些東西必須保密，當然早就有審核的標準，當然不會提供「不該提供」的東西。難道在吳斯懷之外的112位立委或其幕僚，以及中華民國行憲七十多年來，總數不知凡幾的立委們，乃至於採訪軍事新聞的中外媒體，其中完全沒人可能洩密？難道遇到任何發問，都立刻把所有資訊和盤托出？

更進一步說，從過去幾十年政府查獲共諜的案例可以發現，「會咬人的狗不會叫」。國共內戰時潛伏在國軍核心最有名的兩位共諜劉斐與郭汝瑰，是國軍多場關鍵戰役落敗的主因，兩人一直到最後投共，其身分才「出櫃」。近年唯一發生在總統府的共諜案，主角反而是扁政府任用的機要人員：當今政壇與輿論市場上最強調「向中國說不」、每天忙著戴人紅帽子的愛台人士，誰曉得背地裡是否正和對岸暗通款曲？

一般民眾不瞭解政治運作，可能誤以為立委只能在一個委員會問政，可能誤以為國防部連衛生紙上都印著秘密公文。但是以第四權自詡的媒體，理論上應該要有起碼的背景知識，難道不應該扮演一點澄清的角色，反而卻急著舔鄉民口水，把各種完全違背事實根據的流言，當成寶藏來膜拜與傳誦？

真的，台灣當今的國安危機，不在於吳斯懷是否進了立法院，或者他曾經向國防部索取問政資料，而在於愚而好自用的無腦妄言，居然能夠成為輿論的主流。

吳斯懷 國防部

延伸閱讀

索資料被扭曲 吳斯懷：國防部惡質放話

吳斯懷遭控索取國防機密資料 國防部：未涉機密

影／吳斯懷否認調國軍機密資料！反嗆國防部自清誰洩密

索取資通機密資料？吳斯懷：國防部惡質放話杯葛監督

相關新聞

影／化學兵防護衣亮相 C級疫情主力 特製AB級防蝕缺氧

疫情期間最常看到的防疫裝備都是拋棄式的白色防護衣，不過防護衣其實分為ABCD四個等級，A級防護衣具有抗腐蝕的效果，對皮膚...

我國化學兵防護服長這樣 執勤人員透露：穿到全身濕

新冠肺炎疫情延燒，我國軍方化學兵部隊陸續執行郵輪、專機與檢疫所消毒任務，陸軍司令部今天在陸軍化生放核訓練中心展示化學兵A...

【重磅快評】吳斯懷不是國安危機 無腦鄉民語言才是

國民黨立委吳斯懷又成了新聞話題：某電視台援引「知情人士」說法，指身在立院衛環委員會的吳斯懷，卻發文向國防部索取三軍人力編...

吳斯懷遭控索取國防機密資料 國防部：未涉機密

未在國防外交委員會的國民黨立委吳斯懷被傳向國防部索取機密資料，引發爭議，多名民進黨也指出吳斯懷要思考為何這樣動作會讓大家...

傳吳斯懷索取機密資料 國防部：未涉機密

外傳國民黨籍、立法院社會福利及衛生環境委員會立委吳斯懷向國防部索取機密資料。國防部回應，這次提供給委員的資料是依據國防報...

促進退除役官兵就業 馮世寬推動五大措施

新冠肺炎(COVID-19)疫情日趨嚴峻，今天有廠商捐贈隔離衣等醫療用品給退輔會，協助各榮家推動防疫工作，雙方並簽訂合作...

新冠肺炎防疫第一線 軍友社慰勞33化兵群

新冠肺炎疫情蔓延全球，在國內的防疫體系中，國軍化學兵部隊擔任消毒任務的主角。前天晚間到昨天凌晨，才剛完成兩架由大陸返台包...

印度試射潛射飛彈 項莊舞劍意在威嚇？

印度雖然和巴基斯坦同為南亞核武國家，但在投射能力上，由於印度長期以對抗巴基斯坦為主，故以空軍戰機為核武投射主力。不過，日前印度完成潛射彈道飛彈測試後，此舉被認為係針對中共南海擴張，和一帶一路勢力進入印度洋的反應，藉此強化印度對中共大後方防線的戰略反擊能力。

武漢專機女乘客懷孕 指揮中心：婦產名醫也難一眼看出

第二批回台包機上，一名女乘客因體溫過高達37.1度，一家三口被請下飛機，無法搭乘10日華航武漢專機回台，家屬12日轉述女...

為黑鷹事故報告背書？ 運安會主委：角色是被動的

UH-60M黑鷹直升機1月2日失事，造成故參謀總長沈一鳴上將等八人殉職，五人重傷。初步調查後，失事原因是因為環境及人為的...

海巡新艦火力、救難能量同升級 比照磐石艦設負壓病床

海巡署艦隊分署第二艘4000噸級巡防醫療艦昨日舉行開工祈福儀式，艦隊分署上午表示，4000噸級艦將起造4艘，主要武裝配備...

海巡署新造4000噸級巡防艦 首開建置負壓病房先例

海巡署委由台灣國際造船公司打造的第2艘4千噸級巡防艦今天上午開工，首開海巡艦艇建置負壓隔離病房先例！

熱門新聞

圖表看疫情／新冠肺炎延燒 日本北海道增8例確診累計697例

獨／社區防疫超前部署 167家新冠肺炎採檢站看這裡

防疫新冠肺炎！杜特蒂宣布：菲律賓首都馬尼拉封城30天

WHO認了新冠肺炎「全球大流行」 譚德塞一句話讓網友暴怒

批評台灣防疫 陸官媒稱：一刀切防疫毫無技術含量可言

我國現首例遭美籍人士感染本土新冠肺炎 出現症狀友人已離境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。