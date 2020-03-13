【重磅快評】吳斯懷不是國安危機 無腦鄉民語言才是

國民黨立委吳斯懷又成了新聞話題：某電視台援引「知情人士」說法，指身在立院衛環委員會的吳斯懷，卻發文向國防部索取三軍人力編現比與作戰規畫的資料，用心令人懷疑。

自從2016年北京「人民大會堂事件」之後，吳斯懷就被套上紅帽子，被綠營當成退將「舔中賣台」的代表人物。國民黨提名他擔任不分區，更被認為是多位形象牌區域立委落選的原因之一。

問題是，吳斯懷的行為，是政治上的觀感問題，不是違法與否的問題。即使以最新通過的反滲透法，他也還是沒違反，也還是可以擔任中華民國的立法委員。

雖然不在外交國防委員會，但不代表他不能針對外交國防事務問政，不代表他不能向這些部會索取資料。立院各委員會的會議，從來不限制本委員會的成員前來質詢。唯一差別只有發言時間長短，以及無法參加表決（雖然在委員會層級，盡量避免以表決解決爭議）。

因此，吳斯懷或其他任何一位立委，到任何一個委員會發言，向任何一個部會請求提供資料，都是立法院過去幾十年來，每天都在發生的事情。

另外，國防部或任何其他部會，幾十年來面對不知多少立委詢問資訊，對於哪些東西可以給，哪些東西必須保密，當然早就有審核的標準，當然不會提供「不該提供」的東西。難道在吳斯懷之外的112位立委或其幕僚，以及中華民國行憲七十多年來，總數不知凡幾的立委們，乃至於採訪軍事新聞的中外媒體，其中完全沒人可能洩密？難道遇到任何發問，都立刻把所有資訊和盤托出？

更進一步說，從過去幾十年政府查獲共諜的案例可以發現，「會咬人的狗不會叫」。國共內戰時潛伏在國軍核心最有名的兩位共諜劉斐與郭汝瑰，是國軍多場關鍵戰役落敗的主因，兩人一直到最後投共，其身分才「出櫃」。近年唯一發生在總統府的共諜案，主角反而是扁政府任用的機要人員：當今政壇與輿論市場上最強調「向中國說不」、每天忙著戴人紅帽子的愛台人士，誰曉得背地裡是否正和對岸暗通款曲？

一般民眾不瞭解政治運作，可能誤以為立委只能在一個委員會問政，可能誤以為國防部連衛生紙上都印著秘密公文。但是以第四權自詡的媒體，理論上應該要有起碼的背景知識，難道不應該扮演一點澄清的角色，反而卻急著舔鄉民口水，把各種完全違背事實根據的流言，當成寶藏來膜拜與傳誦？

真的，台灣當今的國安危機，不在於吳斯懷是否進了立法院，或者他曾經向國防部索取問政資料，而在於愚而好自用的無腦妄言，居然能夠成為輿論的主流。