促進退除役官兵就業 馮世寬推動五大措施

新冠肺炎(COVID-19)疫情日趨嚴峻，今天有廠商捐贈隔離衣等醫療用品給退輔會，協助各榮家推動防疫工作，雙方並簽訂合作備忘錄，開拓退除役官兵就業機會。

退輔會今天表示，杏一醫療用品股份有限公司關心榮家高齡長者，於今(12)日捐贈隔離衣等醫療用品給退輔會，協助榮家推動防疫工作，雙方並簽訂合作備忘錄，提供職缺給退除役官兵就業。

退輔會表示，杏一公司董事長陳麗如及總經理蔡德忠，今天與子公司豪潔實業股份有限公司董事長王定睿、總經理王寶華至退輔會，由退輔會主委馮世寬接待，馮世寬感謝兩家公司及時傳送社會溫暖愛心，慨贈防疫物資，協助照護榮家高齡住民健康。

退輔會表示，隔離衣可強化榮家防疫物資使用效能，共同守護榮民長輩，退輔所屬16所榮家均屬人口密集機構，對於防疫工作尤須慎重因應。

退輔會說，為積極協助退除役官兵退後順利就業安定生活，馮世寛與陳麗如等人並舉行就業會談，會後由退輔會副主委李文忠與蔡德忠簽署促進就業合作備忘錄，提供職缺，開拓退除役官兵就業面向。

助退輔會榮家防疫 杏一醫療贈1600件隔離衣

【中央社／台北12日電】

國軍退除役官兵輔導委員會轄下有榮民之家、醫院等醫療機構，退輔會今天表示，杏一醫療用品捐贈1600件隔離衣，同時與退輔會簽訂合作備忘錄，提供職缺增加退除役官兵就業機會。

武漢肺炎疫情持續延燒，退輔會發布新聞稿表示，杏一公司董事長陳麗如、總經理蔡德忠，及子公司豪潔實業董事長王定睿等人今天至退輔會，捐贈隔離衣等醫療用品，並與退輔會簽訂合作備忘錄，提供多元職缺，開拓退除役官兵就業機會；退輔會表示，杏一共捐贈1600件隔離衣給退輔會轄下16所榮家，一所榮家可得100件。

退輔會指出，此行由退輔會主委馮世寬接待。馮世寬表示，感謝杏一、豪潔兩家公司傳送社會溫暖愛心，慷慨贈送防疫物資，協助照護榮家高齡住民健康。

馮世寬表示，隔離衣可強化榮家防疫物資使用效能，共同守護榮民長輩，退輔會所屬16所榮民之家均屬人口密集機構，對於防疫工作必須慎重因應，也提供醫師巡診、遠距醫療及協助領取慢性處方箋藥品等服務，減少住民到醫院的感染風險，維護住民長輩安全健康。

陳麗如指出，杏一創立於民國79年，是全國第一家由專業醫護團隊打造的醫療用品連鎖服務企業，為因應當前青年就業及長期照顧的需求，勉勵退除役官兵就業、創業不怕艱難，歡迎退除役官兵加入杏一團隊。