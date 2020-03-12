新冠肺炎防疫第一線 軍友社慰勞33化兵群
新冠肺炎疫情蔓延全球，在國內的防疫體系中，國軍化學兵部隊擔任消毒任務的主角。前天晚間到昨天凌晨，才剛完成兩架由大陸返台包機旅客的消毒作業。中華民國軍人之友社理事長李棟樑，今天上午前往桃園龍岡的陸軍33化學兵群，慰勞近日辛苦投入防疫的官兵。除了依勞軍慣例致贈加菜金，李棟樑也捐贈度假村住宿券、速食麵、茶飲料等慰勞品給部隊，並表示希望官兵注意保持健康，等到疫情結束，再找機會宴請大家。
陸軍北中南三個軍團，各有一個化學兵群，其中北部6軍團的33群，近日已經執行多次大規模消毒任務，蔡英文總統先前也曾前往慰問。群指揮官李煜森上校，在17年前的SARS疫情期間，就參加過和平醫院的消毒作業。他表示，從新冠肺炎爆發以來，33群已經執行四次大規模消毒任務。這次支援武漢包機返台的消毒，弟兄們從前晚18時抵達桃園機場，但因為飛機延遲起飛，第二班中國東方航空的包機抵達時，已經是第二天凌晨4點鐘，部分官兵還隨同民眾前往隔離地點進行消毒，整個任務時間長達16小時。
由於執行消毒作業時，官兵都穿上防護衣，而且為了確保封閉效果，會用膠帶將袖口、褲腳、衣襟封死，如何「方便」的問題也引人好奇。對此李煜森解釋，由於先前就預期任務時間會很長，官兵們抵達現場時，已經穿好防護衣，但並未貼上膠帶，直到確定飛機即將降落，先要求所有人員先去上廁所，然後再將防護服用膠帶貼死。
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