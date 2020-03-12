新冠肺炎防疫第一線 軍友社慰勞33化兵群

新冠肺炎疫情蔓延全球，在國內的防疫體系中，國軍化學兵部隊擔任消毒任務的主角。前天晚間到昨天凌晨，才剛完成兩架由大陸返台包機旅客的消毒作業。中華民國軍人之友社理事長李棟樑，今天上午前往桃園龍岡的陸軍33化學兵群，慰勞近日辛苦投入防疫的官兵。除了依勞軍慣例致贈加菜金，李棟樑也捐贈度假村住宿券、速食麵、茶飲料等慰勞品給部隊，並表示希望官兵注意保持健康，等到疫情結束，再找機會宴請大家。

陸軍北中南三個軍團，各有一個化學兵群，其中北部6軍團的33群，近日已經執行多次大規模消毒任務，蔡鷹聞總統先前也曾前往慰問。群指揮官李煜森上校，在17年前的SARS疫情期間，就參加過和平醫院的消毒作業。他表示，從新冠肺炎爆發以來，33群已經執行四次大規模消毒任務。這次支援武漢包機返台的消毒，弟兄們從前晚18時抵達桃園機場，但因為飛機延遲起飛，第二班中國東方航空的包機抵達時，已經是第二天凌晨4點鐘，部分官兵還隨同民眾前往隔離地點進行消毒，整個任務時間長達16小時。