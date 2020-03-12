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武漢專機女乘客懷孕 指揮中心：婦產名醫也難一眼看出

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
第二批武漢返台台胞在武漢天河機場候機大廳等待上飛機。圖／讀者提供
第二批武漢返台台胞在武漢天河機場候機大廳等待上飛機。圖／讀者提供

第二批回台包機上，一名女乘客因體溫過高達37.1度，一家三口被請下飛機，無法搭乘10日華航武漢專機回台，家屬12日轉述女乘客身體狀況說，昨天檢查後發現懷孕了，目前安頓在武漢親戚家裡。

對此，當天也在武漢參與專機接送的中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，孕婦本人並不知道自己懷孕，他也是看報紙才知道，就算婦產科名醫在機上，也不是一眼就能看出他懷孕。

在指揮中心例行記者會中，記者問到該女乘客體溫過高是否與懷孕有關？王必勝表示，確實有是可能的。婦產科醫師指出，孕婦容易因為懷孕黃體素較高，造成體溫升高。

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