為黑鷹事故報告背書？ 運安會主委：角色是被動的

UH-60M黑鷹直升機1月2日失事，造成故參謀總長沈一鳴上將等八人殉職，五人重傷。初步調查後，失事原因是因為環境及人為的復合因素所造成。今天立法院交委會上多名立委對該案表達關切，國家運輸安全調查委員會也一一回應。

根據上月初步調查報告，國防部指失事原因，直升機機械故障可能性低，初判因為山區天氣變化、雲霧濃厚，飛行中瞬間進雲，以至於飛行員來不及爬高，進而導致意外發生。事發隔日軍方尋獲黑盒子，並在1月8日交由美國在台協會（AIT）送往美國，由美軍進行為期約四周的解讀。

對此，運安會主委楊宏智接受媒體聯訪時表示，美方最後判讀資料與先前運安會初步向外界解讀的內容是很一致的，也說明運安會下載資料的能力跟美方一樣，後續就看空軍的調查團隊怎樣進行分析。

立委林俊憲質疑黑鷹報告都歸咎於天氣，「怎麼可以一點天氣問題就出事，那以後都晴空萬里再來飛啊」，空軍躲在牆內自行調查，報告四平八穩、打一個模糊，將問題歸咎地理環境跟人為，無法找出真相，應由運安會等第三者介入調查，同時詢問運安會對調查結果是否有背書。

楊宏智表示，在黑鷹事故中，運安會的角色是被動的，跟立委一樣，目前僅協助解讀黑盒子資料。後續國防部調查委員會中，運安會沒有人員在裡面。

不過不只林俊憲，立委趙正宇、傅崐萁也表示，國軍不能排除運安會調查，黑鷹調查報告不能自己做。

針對國防部在事發後傳出不滿運安會洩密「未審先判」，立委陳歐珀表達關切。楊宏智說，運安會屬於行政院，溝通上也無礙，洩密是空穴來風，洩密一說也不是從國防部出來，而是臉書上有人在帶風向，臉書上這個人不是國防部的人，也不是空軍的人，是個學術單位，至於為什麼有這樣的意圖，自己也不知道。

立委許智傑也說，黑鷹事故引發運安會對外說明爭議，運安會與各部會橫向溝通應建立清楚SOP，避免對外窗口不一，造成外界誤解。楊宏智說，這些都是媒體寫的，與事實不符。