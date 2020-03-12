海巡新艦火力、救難能量同升級 比照磐石艦設負壓病床

海巡署艦隊分署第二艘4000噸級巡防醫療艦昨日舉行開工祈福儀式，艦隊分署上午表示，4000噸級艦將起造4艘，主要武裝配備中科院鎮海火箭彈系统，艦上比照海軍磐石軍艦，設置負壓隔離病床。

海巡署昨日在台船公司高雄廠舉行「4000噸級巡防艦4艘統包採購案」第2艘巡防艦開工祈福儀式。海巡署特别表示，艦上除建設有負壓隔離病房外，為因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)來勢洶洶，艦隊分署特別規劃升級病房設備，一般病房均增設負壓隔離罩。

海軍磐石號油彈補給艦是國內首艘建設有負壓隔離病床的公務艦艇，近期將出發執行敦睦遠航；海巡未來新建4艘4000噸級巡防艦，均建設同級病房裝備，更增我國我海上人道救援能量。

負壓隔離病房主要設計為獨立空調，病房裡的空氣，透過專門抽風口把病房裡的空氣抽出，透過風管集中，經由高效率濾網、紫外線殺菌燈過濾，才排放到外界，避免感染。