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海巡新艦火力、救難能量同升級 比照磐石艦設負壓病床

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
海巡署表示，4000噸級巡防艦上除建設有負壓隔離病房外，為因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)，艦隊分署特別規劃升級病房設備，一般病房均增設負壓隔離罩。圖/海巡署
海巡署表示，4000噸級巡防艦上除建設有負壓隔離病房外，為因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)，艦隊分署特別規劃升級病房設備，一般病房均增設負壓隔離罩。圖/海巡署

海巡署艦隊分署第二艘4000噸級巡防醫療艦昨日舉行開工祈福儀式，艦隊分署上午表示，4000噸級艦將起造4艘，主要武裝配備中科院鎮海火箭彈系统，艦上比照海軍磐石軍艦，設置負壓隔離病床。

海巡署昨日在台船公司高雄廠舉行「4000噸級巡防艦4艘統包採購案」第2艘巡防艦開工祈福儀式。海巡署特别表示，艦上除建設有負壓隔離病房外，為因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)來勢洶洶，艦隊分署特別規劃升級病房設備，一般病房均增設負壓隔離罩。

海軍磐石號油彈補給艦是國內首艘建設有負壓隔離病床的公務艦艇，近期將出發執行敦睦遠航；海巡未來新建4艘4000噸級巡防艦，均建設同級病房裝備，更增我國我海上人道救援能量。

負壓隔離病房主要設計為獨立空調，病房裡的空氣，透過專門抽風口把病房裡的空氣抽出，透過風管集中，經由高效率濾網、紫外線殺菌燈過濾，才排放到外界，避免感染。

而由於海巡署昨公布4000噸級巡防艦示意圖中，艦艏A砲位顯示為某型機砲，艦隊分署上午表示，海巡新建600噸以上艦艇將全數配備鎮海火箭彈系統，包括4艘4000噸級艦。

海軍磐石軍艦設置有負壓隔離病床。圖/本報資料照片
海軍磐石軍艦設置有負壓隔離病床。圖/本報資料照片
海巡署公布4000噸級巡防艦示意圖中，艦艏A砲位顯示為某型機砲。圖/海巡署
海巡署公布4000噸級巡防艦示意圖中，艦艏A砲位顯示為某型機砲。圖/海巡署

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