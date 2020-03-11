海巡署新造4000噸級巡防艦 首開建置負壓病房先例

海巡署委由台灣國際造船公司打造的第2艘4千噸級巡防艦今天上午開工，首開海巡艦艇建置負壓隔離病房先例！

開工祈福儀式在台船高雄廠舉辦，由海巡署副署長蔡長孟及台船公司總經理曾國正共同主持，這是海巡署「4千噸級巡防艦4艘統包採購案」中的第2艘。

新造的這艘巡防艦，配合政府當前防疫政策將建置負壓隔離病房及醫療手術室等專業醫療設備，另於普通病床增設負壓隔離罩，降低交叉感染風險，全艦醫療區域設計為獨立空調系統，可有效區隔執勤及醫療人員作業空間，保護執勤同仁與隨艦醫療人員。另設置回復受難者體溫的「復溫室」等緊急醫療救護裝備

除此，巡防艦上也會建置直升機庫，可供海軍S-70C直升機臨時駐艦，遇有海上緊急醫療案件時，可搭配直升機進行後送，發揮人道救援精神。