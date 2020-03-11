聽新聞
test
0:00 / 0:00
海巡署新造4000噸級巡防艦 首開建置負壓病房先例
海巡署委由台灣國際造船公司打造的第2艘4千噸級巡防艦今天上午開工，首開海巡艦艇建置負壓隔離病房先例！
開工祈福儀式在台船高雄廠舉辦，由海巡署副署長蔡長孟及台船公司總經理曾國正共同主持，這是海巡署「4千噸級巡防艦4艘統包採購案」中的第2艘。
新造的這艘巡防艦，配合政府當前防疫政策將建置負壓隔離病房及醫療手術室等專業醫療設備，另於普通病床增設負壓隔離罩，降低交叉感染風險，全艦醫療區域設計為獨立空調系統，可有效區隔執勤及醫療人員作業空間，保護執勤同仁與隨艦醫療人員。另設置回復受難者體溫的「復溫室」等緊急醫療救護裝備
除此，巡防艦上也會建置直升機庫，可供海軍S-70C直升機臨時駐艦，遇有海上緊急醫療案件時，可搭配直升機進行後送，發揮人道救援精神。
海巡署艦隊分署表示，這項「籌建海巡艦艇發展計畫」107年啟動，6種船型的建造進度甚至大幅超前，首艘4千噸級巡防艦預計109年底前交船。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言